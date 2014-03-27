عمليات مبارزه با علف هاي هرز در 11500 هکتار از مزارع بوئین زهرا انجام می شود

مرتضی شعبان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عمليات مبارزه با علف هاي هرز در مزارع گندم جو و كلزا در شهرستان بوئین زهرا خبر داد.

وی افزود: با توجه به رشد علف هاي هرز درمزارع گندم ، جو و كلزا باعث كاهش عملكرد و كاهش كيفيت محصول مي شود و خسارت ناشي از علف هاي هرز از خسارات آفات و بيماريها نيز بيشتر است، باید مبارزه به موقع واصولي با علفهاي هرز صورت پذيرد.

این مسئول سطح زير كشت گندم- جو وكلزاي شهرستان را در سال زراعي 93-92 حدود 53 هزار و540 هكتار عنوان كرد و اظهارداشت: از اين سطح 30 هزار و900 هكتار گندم، 22 هزار و250 هكتار جو و 390 هكتار كلزا کشت شده است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بوئین زهرا پيش بيني كرد در سال زراعي 93-92 عمليات مبارزه شميايي عليه علف هاي هرز در مزارع گندم ، جو و كلزا تحت پوشش اين مديريت ، در سطحي بالغ بر 11 هزار و500 هكتار انجام شود که از اين ميزان سطح مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ 7500 هكتار و سطح مبارزه با علفهاي هرزنازک برگ چهار هزار هكتار است.