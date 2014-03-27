تبیین راه و روش زندگی ائمه اطهار(ع) در برنامه های فرهنگی، مذهبی/ حفظ حرمت ایام فاطمیه در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلام عسکر کریمیان ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه شهرک آسمانی فاطمیون در تبریز با اشاره به اینکه مردم ما تا پای جان از انقلاب اسلامی دفاع می کنند و در مقابل نقشه های دشمن کم نمی آورند، گفت: دشمن خود نیز به خوبی می داند که مردم کشور ما با اسلام عجین شده اند و این پیوند گسستنی نیست.

وی با بیان اینکه باید از همه فرصت ها برای ترویج فرهنگ ناب و اصیل اسلامی استفاده کنیم، افزود: اجرای چنین برنامه های فرهنگی بسیار مفید است و باعث انعکاس عشق و ارادت ویژه مردم به اهل بیت (ع) می شود.

کریمیان با بیان اینکه امسال باید به فرهنگ ناب اسلامی بیشتر توجه شود، افزود: اجرای برنامه های فرهنگی همچون نمایشگاه های مذهبی برای ایام خاصی خوب است.

وی با اشاره به اینکه تقارن امسال با ایام فاطمیه خیر و برکت برای مسلمانان می آورد، گفت: مسلمانان کشورما با حفظ حرمت ایام فاطمیه در نوروز باستانی نشان می دهند که همیشه وفادار اعتقادات خود هستند.