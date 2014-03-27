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۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۲۴

فدراسیون فوتبال بلاروس از میزبانی ایران تشکر کرد

فدراسیون فوتبال بلاروس از میزبانی ایران تشکر کرد

رئیس کمیته فوتبال ساحلی بلاروس با ارسال نامه ای به مهدی محمدنبی بابت میزبانی شایسته ایران از تیم ملی فوتبال ساحلی بلاروس تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در نامه "اسچیوف" برای فدراسیون فوتبال آمده است:
 از طرف جامعه فوتبال ساحلی بلاروس، صادقانه ترین تشکر خود را بابت برنامه ریزی مناسب و در اختیار قراردادن کمپ تمرینی فوتبال ساحلی و همچنین مهمان نوازی گرمتان نسبت به تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان ابراز می کنم.

مطمئن هستیم که اثرات مثبت تقابل سطح بالای تیم های فوتبال ساحلی بلاروس و ایران باعث ایجاد توسعه هر چه بیشتر فوتبال ساحلی در بلاروس خواهد شد.  در پایان خواستار ادامه همکاری های هرچه بیشتر در آینده و گسترش روابط دوستانه هستیم.

کد مطلب 2261630

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