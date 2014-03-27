فدراسیون فوتبال بلاروس از میزبانی ایران تشکر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در نامه "اسچیوف" برای فدراسیون فوتبال آمده است:

از طرف جامعه فوتبال ساحلی بلاروس، صادقانه ترین تشکر خود را بابت برنامه ریزی مناسب و در اختیار قراردادن کمپ تمرینی فوتبال ساحلی و همچنین مهمان نوازی گرمتان نسبت به تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان ابراز می کنم.

مطمئن هستیم که اثرات مثبت تقابل سطح بالای تیم های فوتبال ساحلی بلاروس و ایران باعث ایجاد توسعه هر چه بیشتر فوتبال ساحلی در بلاروس خواهد شد. در پایان خواستار ادامه همکاری های هرچه بیشتر در آینده و گسترش روابط دوستانه هستیم.