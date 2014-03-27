مجتمع های بین راهی بهره بردار مشخصی ندارد/ تهیه بسته های ترکیبی گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رحمانی موحد بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه از کارهایی که سازمان میراث انجام می دهد این است که در این پروژه ها بازبینی صورت گیرد تا پروژه هایی که در این لیست بوده ساماندهی شود، گفت: این مراکز باید با مشارکت بخش خصوصی ساماندهی شود و کیفیت و کمیت این مراکز، محقق شود.

این مسئول با بیان اینکه مازندران به واسطه نزدیک بودن به تهران و جذابیت های طبیعی می تواند هدف برنامه ریزی برای بسته های سفر و تور حتی به صورت یک روزه باشد و این مسئله از مواردی است که ما هم مورد توجه قرار دادیم، افزود: تورهای طبیعت گردی خانوادگی را با همکاری کانون اتومبیل رانی و جهانگردی اجرا می کنیم و حسن آن این است که خانواده ها با وسایل شخصی اما تحت برنامه منسجم حرکت کرده و نقطه را برای بازدید، برنامه ریزی می کنند.

رحمانی موحد ادامه داد: مازندران می تواند هدف این طرح باشد، سازمان میراث کشور برای این منظور بسته های سفر ترکیبی را به صورت طبیعت گردی و میراث فرهنگی در دست دارد.

وی اظهار داشت: سیاست های ما تشویق خانواده ها به انجام سفر با تورهای جمعی است تا افراد از جذابیت ها بهره گیری کنند.

رحمانی موحد با اشاره به اینکه امسال آمار مسافران را بر اساس نفر شب و اقامت محاسبه می کنیم نه بر اساس تردد خودروها، ادامه داد: این تحول و تغییری است که نسبت به سال های گذشته انجام شده است.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته آمار ورود و خروج مسافران بر اساس تردد و نفرسفر بود که اشکالات فراوانی داشت و از پایه علمی برخوردار نبود و برنامه ریزی ها را به اشتباه می انداخت، تصریح کرد: البته ما آماری به نام آمار پنهان هم داریم که در مازندران هم از درصد بالایی برخوردار است و باید برنامه ریزی هایی داشته باشیم تا با مکانیزمی، واحدهای املاک، شهرداری ها و ... تنظیم کنیم تا بتوانیم گردشگرانی که به منازل دوستان، اقوام و یا ویلای خودشان می روند را هم احصا کنیم چون این آمار هم حجم بزرگی است.

رحمانی در ادامه سفر خود از شهرهای آمل و قائم شهر بازدید می کند. او همچنین از راهدارخانه های مبارک آباد، پلور، امام زاده هاشم، منظریه، پایگاه های هلال احمر و اورژانس هوایی آمل و واحدهای پذیرایی بین راهی دیدن کرد و با مسافران به گفتگو نشست.