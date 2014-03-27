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۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۷:۱۵

الماسی عنوان کرد؛

بهره‌مندی چهار میلیون معلول در بخش توانبخشی از خدمات بهزیستی

بهره‌مندی چهار میلیون معلول در بخش توانبخشی از خدمات بهزیستی

دیر - خبرگزاری مهر: رئیس ستادهماهنگی و ارتباطات مردمی بهزیستی کشور گفت: تعداد چهار میلیون معلول در بخش توانبخشی از خدمات بهزیستی بهره مند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی بعدازظهر پنجشنبه در جاشیه حضور در شهرستان دیر در گفتگو با خبرنگار مهرژاظهار داشت: مرکز هماهنگی وارتباط بهزیستی در زمینه پیگیری‌ها، ملاقات و رفع مشکلات و مکاتبات فعالیت خوبی داشته است.

رئیس ستادهماهنگی و ارتباطات مردمی بهزیستی کشور اضافه کرد: در این مرکز 20 کارشناس خبره در زمینه توانبخشی، پیشگیری و مشارکت‌ها فعالیت دارند.

الماسی اضافه کرد: مشکل عمده که اکنون در بهزیستی وجود دارد اشتغال افراد تحت پوشش است که بهزیستی با تلاش خود برای جذب این افراد کارهای خوبی انجام داده است اما هنوز ادارات و نهادها پنج درصد استخدامی را اعمال نمی کنند.

وی مسکن و درمان نیز از مشکلات افزاد تحت پوشش عنوان کرد و افزود: متاسفانه با وجود تورم و افزایش قیمت دارو هزینه درمان مددجویان بسیار بالاست و این افراد توانایی پرداخت هزینه درمان خود ندارند.

بهداشت و درمان باید از افراد تحت پوشش بهزیستی حمایت بیشتری کند

الماسی گفت: اگر چه بهزیستی توان خود را برای درمان مددجویان به کار می‌گیرد اما به تنهایی قادر به انجام این کار نیست و بهداشت و درمان باید از افراد تحت پوشش بهزیستی حمایت بیشتری کند

وی ادامه داد: تأسيس مركز ارتباطات مردمي يكي از اقدامات و ابتكارات مبتني بر تحول مديريتي دولت  نهم در سازمان بهزيستي بوده که در دولت یازدهم هم  فعال است و با عنايت به اينكه بخش عمده‌اي از خدمت‌گزاري، پاسخگويي به نيازهاي مردم، رسيدگي به مشكلات و مرتفع کردن آن‌هاست.

رئیس ستادهماهنگی وارتباطات مردمی بهزیستی کشور افزود: برخي از اين نيازها به شكل مكاتبه از سوي مردم تنظيم و به نهادها، رياست محترم جمهور، استاندارها و مسئولين نظام ارائه مي‌شود.

کد مطلب 2261688

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