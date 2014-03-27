به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی بعدازظهر پنجشنبه در جاشیه حضور در شهرستان دیر در گفتگو با خبرنگار مهرژاظهار داشت: مرکز هماهنگی وارتباط بهزیستی در زمینه پیگیری‌ها، ملاقات و رفع مشکلات و مکاتبات فعالیت خوبی داشته است.

رئیس ستادهماهنگی و ارتباطات مردمی بهزیستی کشور اضافه کرد: در این مرکز 20 کارشناس خبره در زمینه توانبخشی، پیشگیری و مشارکت‌ها فعالیت دارند.

الماسی اضافه کرد: مشکل عمده که اکنون در بهزیستی وجود دارد اشتغال افراد تحت پوشش است که بهزیستی با تلاش خود برای جذب این افراد کارهای خوبی انجام داده است اما هنوز ادارات و نهادها پنج درصد استخدامی را اعمال نمی کنند.

وی مسکن و درمان نیز از مشکلات افزاد تحت پوشش عنوان کرد و افزود: متاسفانه با وجود تورم و افزایش قیمت دارو هزینه درمان مددجویان بسیار بالاست و این افراد توانایی پرداخت هزینه درمان خود ندارند.

بهداشت و درمان باید از افراد تحت پوشش بهزیستی حمایت بیشتری کند

الماسی گفت: اگر چه بهزیستی توان خود را برای درمان مددجویان به کار می‌گیرد اما به تنهایی قادر به انجام این کار نیست و بهداشت و درمان باید از افراد تحت پوشش بهزیستی حمایت بیشتری کند

وی ادامه داد: تأسيس مركز ارتباطات مردمي يكي از اقدامات و ابتكارات مبتني بر تحول مديريتي دولت نهم در سازمان بهزيستي بوده که در دولت یازدهم هم فعال است و با عنايت به اينكه بخش عمده‌اي از خدمت‌گزاري، پاسخگويي به نيازهاي مردم، رسيدگي به مشكلات و مرتفع کردن آن‌هاست.

رئیس ستادهماهنگی وارتباطات مردمی بهزیستی کشور افزود: برخي از اين نيازها به شكل مكاتبه از سوي مردم تنظيم و به نهادها، رياست محترم جمهور، استاندارها و مسئولين نظام ارائه مي‌شود.