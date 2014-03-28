کمیته انضباطی نحوه قضاوت "حق وردی" را بررسی کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری شامگاه پنج شنبه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و مس کرمان با انتقاد از نحوه قضاوت داور این بازی، گفت: زمانیکه فهمیدم "حق وردی" داور این بازی است خیالم راحت شد که قضاوت عادلانه را شاهد خواهم بود اما در زمان آغاز بازی متوجه اشتباه خود شدم.

وی با اشاره به اینکه داوری این بازی پر از اشتباه بود یادآور شد: دقایق اول بازی داور دو کارت زرد را به بازیکنان تیم فجر نشان داد که این کار باعث ترس بازیکنان شد اما در ادامه بازی هیچگونه کارتی برای بازیکنان مس از جیب او خارج نشد.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز ادامه داد: پنالتی 100 درصد را داور این بازی برای ما نگرفت که این حرکت او بسیار جای تعجب داشت زیرا داور در چند قدمی دو بازیکن قرار داشت.

یاوری با بیان اینکه "حق وردی" امشب با وجدان راحت نمی تواند بخوابد تاکید کرد: چندین میلیارد خرج یک تیم است اما یک داور به راحتی و نادیده گرفتن یک پنالتی آن را به باد می دهد.

وی تصریح کرد: کارشناسان داوری اگر پنالتی به نفع فجر را اعلام کردند "حق وردی" باید قضاوت را کنار بگذارد.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به اینکه بازیکنان ما شایستگی پیروزی را داشتند، گفت: دو بازی دیگر در پیش داریم که باید با تمام توان برای رسیدن به نتیجه مطلوب تلاش کنیم.

یاوری در خصوص حضور استاندار فارس در رختکن تیم فجر نیز، گفت: حمایت باید همه جانبه باشد و ما انتظار داشتیم استاندار فارس خیلی پیش از این در کنار این تیم حضور پیدا می کرد.

دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و مس کرمان با نتیجه مساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند که این نتیجه باعث سقوط تیم مس به دسته یک فوتبال کشور شد.