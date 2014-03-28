بازیکنان صبا برای غلبه بر ذوب آهن جانانه جنگیدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد مرفاوی بعد از پایان بازی تیمش با ذوب آهن اصفهان در کنرانس خبری این دیدار تصریح کرد: اولا به مردم قم تبریک می گویم و این پیروزی را به عنوان یک عیدی ناقابل به آنها و هواداران تیم صبا تقدیم می کنم.

وی ادامه داد: ثانیا از تمام بازیکنان تیم صبا تشکر می کنم که جانانه و جنگنده بازی کردند و سه امتیاز بسیار ارزشمند از حریفی گرفتیم که واقعا بازی کردن در مقابل آن سخت بود، بعد از نزدیک به 5 هفته دوری از شرایط مسابقه واقعا بازی دشواری را با موفقیت تمام کردیم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم ابراز کرد: به نظر من با توجه به به شرایطی که جدول رده بندی لیگ برتر تا قبل از این بازی برای هر دو تیم پیش آورده بود، بازی از حساسیت بالایی برخوردار بود و برای هر دو تیم کسب سه امتیاز این دیدار مهمترین کار به شمار می رفت.

وی با بیان اینکه با کنترل خوبی که بر تیم ذوب آهن داشتیم از این دیدار سه امتیاز گرفتیم، افزود: واقعیت این است که ما در نیمه نخست بازی خوبی ارائه نکردیم، هم مدافعان ما اشتباه داشتند و هم اینکه نتوانستیم بازی سازی خوبی انجام بدهیم و ذوب آهن بهتر از ما بود.

مرفاوی تاکید کرد: در نیمه دوم تغییرات تاکتیکی در تیم ایجاد کردیم و بازی را در کنترل خودمان درآوردیم، به نظر من توانستیم ذوب آهن را به خوبی مهار کنیم و از فرصت های گلزنی که در مقابل دروازه تیم حریف نصیبمان شد به خوبی بهره برداری کنیم و به گل برسیم.

وی عنوان داشت: ما در نیمه دوم بعد از گل اول نیز خوب عمل کردیم و حملات تیم ذوب آهن را به خوبی کنترل کردیم تا اینکه بر روی یکی از ضد حملات به گل دوم دست یافتیم، به نظر من کار دفاعی منطقی و تمرکز داشتن موجب شد از این بازی با دست پر بیرون بیاییم.

تیم فوتبال صبای قم با کسب برتری 2 بر 1 در مقابل تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 31 امتیازی شد و به رده دهم جدول رده بندی لیگ برتر صعود کرد.