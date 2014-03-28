راهنمایی روزانه 100 گردشگر در ستاد هماهنگی خدمات سفر اردبیل

روانبخش نایب پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: عمده سوالات گردشگران در خصوص امکان گردشگری و تفریحی استان است.

به گفته نایب پاشایی به نسبت سال گذشته اطلاع رسانی ستاد هماهنگی خدمات سفر افزایش یافته و تلاش شده است اطلاعات مناسب از امکانات استان در اختیار گردشگران قرار گیرد.

800 متر مربع بنر در اردبیل نصب شد

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد هماهنگی خدمات سفر اردبیل تاکید کرد: با هدف اطلاع رسانی لازم برای مسافران 800 متر مربع بنر در سطح استان نصب شده است.

وی افزود: برای هر شهرستان چهار بنر سه در چهار در نظر گرفته شده و فقط در شهرستان سرعین 18 بنر نصب شده است.

به گفته پاشایی در بنرها محل ستاد های هماهنگی خدمات سفر شهرستان ها به همراه شماره تلفن های تماس ضروری و جاذبه های گردشگری قید شده است.

15هزار بروشور گردشگری در شهرستان های اردبیل توزیع شد

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد هماهنگی خدمات سفر اردبیل گفت: 15 هزار بروشور گردشگری در شهرستان های دهگانه استان اردبیل توزیع شده است.

پاشایی تصریح کرد: بروشورها در قالب معرفی ظرفیت های گردشگری استان و معرفی مناطق گردشگری همراه با نقشه استان اردبیل است.

وی افزود: علاوه بر این 15 هزار بروشور نیز در مرکز استان توزیع شده و در اختیار گردشگران قرار گرفته است.

به گفته پاشایی دستگاه های اجرایی هلال احمر، شهرداری های اردبیل، خلخال، مشگین شهر و پارس آباد، نیروی انتظامی، ستاد اقامه نماز، استاندارد، شرکت نفت، بهداشت و درمان، هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی و سازمان صنعت و معدن نیز به صورت مجزا بروشورهایی را چاپ کرده اند.

وی تصریح کرد: همچنین کتابچه ای از جاذبه های گردشگری استان توسط بخش خصوصی در پنج هزار نسخه چاپ شده و به صورت رایگان در اختیار گردشگران، هتل داران، مراکز اقامتی و گردشگری استان قرار گرفته است.