23 اتوبوس خارجی وارد پایانه بیله سوار شد

علیرضا پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در همین مدت 20 اتوبوس خارجی نیز از پایانه بیله سوار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نرخ جابه جایی مسافران خارجی به این تعداد وسیله نقلیه محدود نبوده و در این مدت 64 اتوبوس ایرانی وارد و 63 دستگاه نیز از پایانه خارج شده است.

به گفته پناهی اتباع آذری با 229 خودروی شخصی به استان وارد شده اند و از این تعداد 255 خودرو از مرز بیله سوار خارج شده است.

مدیر پایانه مرزی بیله سوار تصریح کرد: 76 دستگاه خودرو سواری ورودی در جابه جایی مسافران خارجی نقش داشته است.

وی با بیان اینکه 166 دستگاه خودرو سواری ایرانی نیز از مرز خارج شده است، اضافه کرد: تعداد اتباع خارجی وارد شده به پایانه 9 هزار و 208 نفر و تعداد خارج شده 749 نفر است.

پناهی افزود: همچنین هزار و 196 ایرانی از خارج از کشور وارد پایانه مرزی شده و دو هزار و 228 نفر نیز خارج شده اند.