  1. استانها
  2. اردبیل
۸ فروردین ۱۳۹۳، ۱۰:۲۸

پناهی:

23 اتوبوس خارجی وارد پایانه بیله سوار شد

23 اتوبوس خارجی وارد پایانه بیله سوار شد

بیله سوار – خبرگزاری مهر: مدیر پایانه مرزی بیله سوار از ورود 23 اتوبوس خارجی از 25 اسفند تا شش فروردین به این پایانه خبر داد.

علیرضا پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در همین مدت 20 اتوبوس خارجی نیز از پایانه بیله سوار خارج شده است.

وی  اضافه کرد: نرخ جابه جایی مسافران خارجی به این تعداد وسیله نقلیه محدود نبوده و در این مدت 64 اتوبوس ایرانی وارد و 63 دستگاه نیز از پایانه خارج شده است.

به گفته پناهی اتباع آذری با 229 خودروی شخصی به استان وارد شده اند و از این تعداد 255 خودرو از مرز بیله سوار خارج شده است.

مدیر پایانه مرزی بیله سوار تصریح کرد: 76 دستگاه خودرو سواری ورودی در جابه جایی مسافران خارجی نقش داشته است.

وی با بیان اینکه 166 دستگاه خودرو سواری ایرانی نیز از مرز خارج شده است، اضافه کرد: تعداد اتباع خارجی وارد شده به پایانه 9 هزار و 208 نفر و تعداد خارج شده 749 نفر است.

پناهی افزود: همچنین هزار و 196 ایرانی از خارج از کشور وارد پایانه مرزی شده و دو هزار و 228 نفر نیز خارج شده اند.

کد مطلب 2261771

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه