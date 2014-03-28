فولاد روی اشتباهات بازیکنان تراکتور بازی را برد

به گزارش خبرنگار مهر. تونی اولیویرا شامگاه پنج شنبه در نشست خبری پس از شکست تیمش برابر تراکتور سازی تبریز اظهار کرد: تیم فولاد در رقابت های لیگ برتر و باشگاه های اسیا تاکنون نتایج خوبی را به دست آورده است و به عقیده من یکی از تیم های برتر ایران است.



وی افزود: تیم ما پس از این که از امارات بازگشت تنها دو جلسه تمرین کردیم ولی با این وجود تیم ما در این بازی بازیکنان ما بازی خوبی را ارایه دادند.



سرمربی تیم تراکتورسازی ادامه داد: ما می‌دانستیم در این بازی تیم فولاد برای اینکه شانس قهرمانی خود را بالا ببرد فشار زیادی برای پیروزی به ما وارد کرد.



وی بیان کرد: تیم ما در این بازی موقعیت‌های خوبی را به دست آورد که خیلی از این فرصت‌ها هدر رفت و تیم حریف از اشتباهات ما نهایت استفاده را کرد.



اولیویرا اظهار کرد: بازی برابری را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم و تیم فولاد تنها روی اشتباهات ما موفق شد بازی را به سود خود به پایان برساند.



وی ادامه داد: بازی کردن برابر تیم فولاد برای ما دشوار بود و این تیم از تمامی شرایط میزبانی برای نتیجه گرفتن در این بازی استفاده کرد.



در هفته بیست و هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر تیم های فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز در اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم فولاد با پیروزی دو بر یک برابر تراکتورسازی تبریز همچنان در صدر جدول رده بندی باقی ماند.