حمایت مدیران استانی از فولاد خوزستان/ این تیم شایسته قهرمانی است

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی تیم فولاد خوزستان و احتمال قهرمانی این تیم در لیگ برتر اظهار کرد: تیم فولاد خوزستان بدون شک شایسته عنوان قهرمانی است و ما تا آخرین لحظات قدم به قدم این تیم را حمایت خواهیم کرد.

وی افزود: بازیکنان و کادر فنی تیم فولاد خوزستان در بازی با تراکتورسازی سنگ تمام گذاشتند و با این پیروزی یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک شدند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدواریم که فولاد خوزستان تا رسیدن به قهرمانی بتواند بازهم شادی را روی سکوها بیاورد و دل خوزستانی‌ها را شاد کند.

وی اظهار کرد: اکنون باتوجه به درخشش تیم نفت مسجد سلیمان در لیگ دسته یک و حضور تیم استقلال خوزستان در لیگ برتر هر سال شاید ارتقای تیم‌های خود و درخشش آن ها باشیم.

حسینی تاکید کرد: حمایت از تیم‌های ورزشی خوزستان به رشته فوتبال که در این استان علاقه‌مندان بی‌شماری دارد یکی از مهمترین فعالیت‌های نمایندگان بوده است زیرا رونق فوتبال در خوزستان باعث تزریق روحیه نشاط و شادی به مردم خوزستان می‌شود.

نماینده شهرستان اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حضور فولاد در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا و رقابت شدید این تیم برای کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر وظیفه مدیران استان برای حمایت بیشتر از این تیم را افزایش داده است و ما نباید از این مسئله چشم پوشی کنیم و این تیم خوب را در این لحظات حساس تنها بگذاریم.

