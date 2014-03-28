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۸ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۴۲

با همت دانش‌آموزان دیری/

ایستگاه جمع‌آوری مواد بازیافت در ساحل دیر راه‌اندازی شد

ایستگاه جمع‌آوری مواد بازیافت در ساحل دیر راه‌اندازی شد

دیر- خبرگزاری مهر: ایستگاه جمع‌آوری مواد بازیافت به همت انجمن دانش‌آموزی محیط زیست آهید آموزشگاه نمونه شهدا دیر در کنار ساحل برای مسافران نوروزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حقیقت مدیر آموزشگاه نمونه شهدا دیر صبح جمعه در این ایستگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این برنامه به منظور جمع آوری ظروف پلاستیکی، کمک به محیط زیست و فرهنگ سازی در خصوص حفظ محیط زیست است.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی‌بر اقتصاد مقاومتی این برنامه می‌تواند در این راستا برای توسعه فرهنگ و اقتصاد تاثیرگذار باشد.

حقیقت اضافه کرد: در این ایستگاه به ازای هر ظروف پلاستیکی که مهمانان نوروزی تحویل بدهند یک دفتر، خودکار و تقویم به آنان اهدا خواهد شد.

جمع‌اوری زباله‌های پلاستیکی شناور در آب دریاها و کنار ساحل  

مسئول انجمن دانش آموزی زیست محیطی آهید نیز گفت: زباله‌های پلاستیکی شناور در آب دریاها وکنارساحل  به محیط زیست آسیب می زند و تصمیم گرفتیم دراین راستا فرهنگ سازی کنیم.

ایرج مومنی زاده افزود: ظروف پلاستیکی که توسط امواج به ساحل آورده می‌شوند و یا توسط مسافران نوروزی به این ایستگاه تحویل داده می شوند، جمع‌آوری شده و در طی یک فرایند بازیافت برای تولید محصولات جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

یکی از مسافران نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح جمع آوری ظروف پلاستیکی در ساحل این بندر کار بسیار پسندیده و قابل ستایش است.

رضا خرمی افزود: این برنامه با استقبال مسافران نوروزی روبرو شده و همه مسافران در راستای حفظ محیط زیست با این انجمن همکاری خوبی دارند.

کد مطلب 2261817

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