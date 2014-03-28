به گزارش خبرنگار مهر، رضا حقیقت مدیر آموزشگاه نمونه شهدا دیر صبح جمعه در این ایستگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این برنامه به منظور جمع آوری ظروف پلاستیکی، کمک به محیط زیست و فرهنگ سازی در خصوص حفظ محیط زیست است.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی‌بر اقتصاد مقاومتی این برنامه می‌تواند در این راستا برای توسعه فرهنگ و اقتصاد تاثیرگذار باشد.

حقیقت اضافه کرد: در این ایستگاه به ازای هر ظروف پلاستیکی که مهمانان نوروزی تحویل بدهند یک دفتر، خودکار و تقویم به آنان اهدا خواهد شد.

جمع‌اوری زباله‌های پلاستیکی شناور در آب دریاها و کنار ساحل

مسئول انجمن دانش آموزی زیست محیطی آهید نیز گفت: زباله‌های پلاستیکی شناور در آب دریاها وکنارساحل به محیط زیست آسیب می زند و تصمیم گرفتیم دراین راستا فرهنگ سازی کنیم.

ایرج مومنی زاده افزود: ظروف پلاستیکی که توسط امواج به ساحل آورده می‌شوند و یا توسط مسافران نوروزی به این ایستگاه تحویل داده می شوند، جمع‌آوری شده و در طی یک فرایند بازیافت برای تولید محصولات جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

یکی از مسافران نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح جمع آوری ظروف پلاستیکی در ساحل این بندر کار بسیار پسندیده و قابل ستایش است.

رضا خرمی افزود: این برنامه با استقبال مسافران نوروزی روبرو شده و همه مسافران در راستای حفظ محیط زیست با این انجمن همکاری خوبی دارند.