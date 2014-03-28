توزیع میوه عید اردبیل فقط یک شکایت مردمی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، بلال سبز علی زاده ظهر جمعه در محل ستاد هماهنگی خدمات سفر اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از 40 چادر توزیع میوه تنها یک شکایت مردمی مبنی بر جابه جایی میوه توزیعی دولت با نوع دیگر گزارش شده است.

وی با یادآوری شکایات مردمی سال گذشته اضافه کرد: امسال در هر چادر بازرس مقیم نسبت به نحوه فروش و توزیع میوه نظارت کرد و نرخ شکایات را به یک مورد کاهش داد.

به گفته سبز علی زاده با توجه به ادامه توزیع میوه بازرسی از ایستگاه های سیار ادامه دارد.

روزانه 39 هزار بازرسی در اردبیل انجام می شود

مسئول کمیته رسیدگی به شکایات مردمی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با یادآوری رسیدگی به چهار هزار و 976 شکایت مردمی در سال گذشته اضافه کرد: از این تعداد دو هزار و 710 مور متخلف شناخته شده است.

وی تاکید کرد:در سال گذشته 15 هزار و 330 بازرسی نوبتی انجام شده و 995 مورد تخلف نیز گزارش شده است.

سبز علی زاده رقم تخلفات ثبت شده بازرسی را دو میلیارد و 783 میلیون و 403 هزار و 389 ریال عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نیز روزانه 39 هزار بازرسی توسط 35 اکیپ دو نفره انجام می شود.