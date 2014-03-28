کاهش دما در نیمه شمالی کشور/ هوای پایتخت بارانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعیه سازمان هواشناسی،در 24 ساعت آینده در استان های کرمان، ارتفاعات البرز، شمال غرب و سواحل دریای خزر بارش پراکنده خواهیم داشت.

در روز شنبه نهم فروردین ماه، با نزدیک شدن سامانه بارشی به غرب از اواخر وقت برای شمال غرب و غرب شاهد افزایش ابر، وزش باد و رگبار باران خواهیم بود.

براساس گزارش سازمان هواشناسی، بارش در روز یکشنبه در نیمه غربی کشور، سواحل غربی دریای خزر و زاگرس مرکزی شدت یافته و حتی در مناطق مستعد این بخش از کشور شاهد بارش برف خواهیم بود.

همچنین در روزهای یکشنبه و دوشنبه در نیمه شمالی کشور به ویژه سواحل دریای خزر کاهش محسوس دما را خواهیم داشت و در این مدت دریای خزر و خلیج‌فارس مواج خواهند بود.

هوای پایتخت از فردا نهم فروردین ماه کمی ابری و همراه با وزش باد با حداقل و حداکثر دمای 12 و 20 درجه سانتیگراد خواهد بود. همچنین یکشنبه نیز آسمان تهران نیمه ابری تا ابری و در اوایل شب با رگبار باران و وزش باد خواهد بود که حداقل و حداکثر دما به 10 و 18 درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.