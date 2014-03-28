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۸ فروردین ۱۳۹۳، ۱۷:۵۵

قاسمی:

بیش از 4000 هکتار باغات و مزارع شاهرود به سامانه آبیاری تحت فشار تجهیز شدند

بیش از 4000 هکتار باغات و مزارع شاهرود به سامانه آبیاری تحت فشار تجهیز شدند

شاهرود – خبرگزای مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود از تجهیز بیش از 4000 هکتار باغات و مزارع شاهرود به سامانه آبیاری تحت فشار خبر داد و گفت: پرونده متقاضیان اجرای این سامانه در 25 هکتار دیگر از اراضی این شهرستان نیز برای تائید مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی عصر جمعه در بازدید از یکی از مزارع که به تازگی تحت پوشش سامانه آبیاری تحت فشار قرار گرفته در جمع خبرنگاران افزود: سال گذشته میزان چهار هزار و 710 هکتار از مزارع و باغ های این شهرستان به سامانه آبیاری تحت فشار مجهز شدند.

وی با اشاره به این که این نوع آبیاری در دو گروه قطره ای و بارانی صورت می گیرد خاطر نشان کرد: تاکنون حدود دو هزار و 272 هکتار مزارع شهرستان شاهرود تحت پوشش آبیار قطره ای و حدود دو هزار 438 هکتار مجهز به سیستم آبیاری بارانی شده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود همچنین صدور یک فقره مجوز بهسازی و نوسازی واحد های دامی، انجام 720 مورد تلقیح مصنوعی با مشارکت بخش خصوصی از اقدامات ماه گذشته این مرکز دانست و تصریح کرد: صدور دو فقره جواز تاسیس صنایع مرتبط بخش کشاورزی، بررسی 53 مورد درخواست سوخت بهره برداران بخش کشاورزی و تائید آن هم از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.

قاسمی با اشاره به اینکه پرونده متقاضیان اجرای سامانه تحت فشار در سطح 25 هکتار دیگر از اراضی این شهرستان نیز برای تائید و اجرا دردست بررسی است عنوان کرد: طی یک ماه گذشته هم سامانه های آبیاری تحت فشار در 15 هکتار از مزارع و باغ های این شهرستان فعال شدند.
 

کد مطلب 2261980

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