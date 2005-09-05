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۱۴ شهریور ۱۳۸۴، ۱۲:۴۰

دبيركل كميته ملي المپيك در گفت و گو با "مهر":

سرمربي تيم المپيك جهانپور را نخواهد، بايد برود // پيگيري مرگ فاليزوانيان در حيطه اختيارات ما نيست

سرمربي تيم المپيك جهانپور را نخواهد، بايد برود // پيگيري مرگ فاليزوانيان در حيطه اختيارات ما نيست

فدراسيون فوتبال در تلاش است تا هرچه سريع تر سرمربي مطلوب را براي تيم المپيك كشورانتخالب كند و اين اتفاق ظرف روزهاي آتي روي مي دهد.

علي كفاشيان در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت:  درحال حاضر آقاي مجيد جهانپور كه جزو مربيان فهيم فوتبال كشورمان هستند را به عنوان مربي براي تيم المپيك انتخاب كرده ايم و اين دليلي نداشته جز اينكه اين تيم زمان را از دست ندهد. مسوولان تيم اميد به توانمندي اين مربي اعتقاد دارند و او با دقت نظر فروان براي اين سمت در نظر گرفته شده است.

دبيركل كميته ملي المپيك درپاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه درهمه جاي دنيا عرف براين است كه سرمربي ، دستياران خود را انتخاب كند گفت: ما هم مي دانيم دردنياي فوتبال چه چيزي عرف است و اتفاقا آن را به جا مي آوريم. پس ازاينكه سرمربي تيم المپيك انتخاب شد ايشان مختاراست كه فرد مورد نظررا به عنوان دستياربرگزيند. در اين خصوص با خود آقاي جهانپور هم صحبت كرده ايم و چنانچه سرمربي تيم او را نپسندد و كارش را قبول نداشته باشد بايد ازتيم برود.
كفاشيان درخصوص مرگ محمد جواد فاليزوانيان درحين اجراي حركت نمايشي تصريح كرد: ما دراين خصوص نمي توانيم نظري ارائه كنيم چراكه حركات نمايشي موتورسواري درحيطه اختيارات كميته ملي المپيك نيست. اين نوع برنامه ها جزو ورزش هاي همگاني به شمار مي آيد.

کد مطلب 226230

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