جلوگیری از قاچاق کالا عامل مهم حماسه اقتصادی است

محسن علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: جلوگیری از قاچاق کالا و سوخت به اقتصاد کشور می شود چرا که این معضل اجتماعی باعث می‌شود تولیدات داخلی منهل شده و بیکاری افزایش یابد.

وی اظهار داشت: دولت باید با قاچاق کالا و سوخت مبارزه جدی بکند و برنامه ریزی مدون را در دستور کار قرار دهد و برنامه ها به صورت مشارکتی انجام شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: بالا بردن کار مفید و رفتار علمی و جلوگیری از اسراف و تجمل گرایی و پرهیز از مصارف جلوی بسیاری از مشکلات را می گیرد.

علیمردانی،جوانان را سرمایه های بزرگ کشور یاد کرد و یاد آورشد: نسل جوان در تحقق شعار اقتصادی بسیار مثمر ثمر هستند چرا که اینها نقش اساسی را می توانند بنابراین باید جوانان به چرخه اقتصادی وارد شوند.

وی، تصریح کرد: باید تجارت جهانی در اولویت قرار گیرد چرا که تجارت جهانی جلوی بسیاری از مشکلات را حل می‌کند و بسیار سودآور شد.

نماینده مردم زنجام و طارم در مجلس شورای اسلامی یاد آورشد: ما باید به دنبال توسعه صادرات باشیم و صادرات را افزایش دهیم و واردات را کم کنیم.

علیمردانی، گفت: مشکل اصلی ما اشتغال است بنابراین باید مشکل اشتغال حل شود.

وی ، به تحقق حماسه فرهنگی در جامعه اشاره کردو افزود: اخلاقیات در توسعه کشور بسیار موثر است و همچنین تقویت باور دینی مردم و اخلاق اسلامی در تقویت این حوزه بسیار موثر است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شوای اسلامی یاد آورشد: تقویت حوزه فرهنگی نیاز به هزینه دارد چرا که باید با هزیه روی اخلاقیات جلوی ناهنجاری‌های اجتماعی را گرفت چرا که اگر این حوزه به خوبی تعمیق نشود دیگر حوزه ها هم توسعه پیدا نمی‌کند.