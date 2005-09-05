قرارداد بهينه سازي و توسعه پالايشگاه اراك منعقد مي شود

حسن مرادي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر درباره افزايش ميزان توليد بنزين دركشور با بهينه سازي و توسعه پالايشگاههاي كشور گفت : براساس بررسي هاي انجام شده در كميسيون انرژي درحال حاضر قرارداد توسعه پالايشگاههاي اراك و اصفهان درحال نهايي شدن و انعقاد است .

وي افزود : قرارداد براي توسعه و افزايش توليدات بنزين درپالايشگاه اراك به زودي به امضا مي رسد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، يك شركت خارجي توسعه اين پالايشگاه را به عهده خواهد گرفت .

وي در ادامه گفت : بعد از پالايشگاه اراك ، پالايشگاههاي اصفهان ، تبريزو ديگر پالايشگاهها به تدريج بهينه سازي مي شوند تا كميت توليد بنزين در كشور افزايش يابد .

وي بهينه سازي پالايشگاههاي كشور و افزايش تعداد خودروهاي CNG سوز را از ديگر اقدامات در اين جهت دانست .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، هم اكنون در چند پالايشگاه كشور براي بهينه سازي و كاهش توليد نفت كوره و افزايش توليد بنزين راههاي جديدي كه مقرون به صرفه تر است استفاده مي شود كه پيش بيني مي شود اين پالايشگاهها تا دوسال آينده بتوانند بنزيني با مرغوبيت بالا توليد كنند .