حادثه 11 سپتامبر اروپا را نيز به چالش تروريسم كشاند

به گزارش خبرگزاري مهر ، 3 سال از دردناك ترين ، خشونت بارترين و دقيق ترين عمليات تروريستي كه تاسف و حيرت همه جهانيان را به خود متوجه كرد ، گذشت .



حادثه اي عجيب كه بعد عظيم آن اذهان عمومي دنيا را متعجب و حيران ساخت .آمار نشان مي دهد كه بيش از 3000 نفر از 90كشور جهان در اين حادثه جان خود را از دست دادند . علاوه بر اين عده اي از امداد گران نيز كه به منظور كمك رساني به آسيب ديدگان به ميدان رفته بودند در ميان كشته شدگان ديده مي شدند .

آمريكا با قدرت عظيم مالي ، نظامي و تحقيقاتي خود هيچگاه باور نمي كرد كه تا اين اندازه آسيب پذير جلوه كنند . آنها گمان مي كردند كه كشورشان بي خطر ترين و امن ترين منطقه دنيا باشد .

دو هواپيماي مسافر بري كه گفته مي شود از سوي اعضاي القاعده دزديده شده و تغيير مسير داده بودند روز 11 سپتامبر سال 2001 ميلادي به مركز تجارت جهاني آمريكا برخورد كردند .هواپيماي ديگري نيز به يكي از بخشهاي وزارت دفاع آمريكا اصابت كرد و چهارمين هواپيما نيز كه احتمال مي رود كاخ سفيد را نشانه گرفته بود بيش از برخورد به هدف سقوط كرد .

بيان اين نكته ضرورت دارد كه بدانيم اوضاع دنيا پس از اين حادثه دگرگون شده ، رابطه آمريكا با بسياري از كشورها تغيير كرد . كشورهاي مختلف جهان بويژه كشورهاي صنعتي با اتخاذ برخي تدابير از جمله محدود كردن برخي آزاديهاي افراد خارجي در كشورشان سعي كردند خود از بروز حوادث مشابه جلوگيري كنند .

مهمترين مسئله اي كه بعد از حادثه 11 سپتامبر در آمريكا خود را نشان داد موضع مردم آمريكا در برابر مسئله امنيتي اين كشور بود . اين حادثه زنگ خطري براي مردم آمريكا بشمار آمد بگونه اي كه متوجه شدند كشورشان از امنيت كامل برخوردار نيست .

پيش از حادثه 11 سپتامبر بر اساس نظر سنجي ها ي انجام شده در ميان مردم آمريكا حدود 70 در صد مردم به برنامه هاي امنيتي بوش اعتقاد راسخ داشتند اما هم اينك پس از گذشت 3 سال از حادثه مذكور اين آمار به 50 درصد كاهش پيدا كرده است .

يكي از متخصصين مسائل امنيتي در موسسه بروكينگ آمريكا معتقد است كه پس از 11 سپتامبر امنيت در كشور آمريكا افزايش پيدا كرده است .



وي همچنين با بيان اين مطلب كه مهمترين نتيجه اي كه اين حوادث با خود به همراه داشت بالا رفتن امنيت در كشور است زيرا كنترل وسيع تري در همه جا ديده مي شود ، خاطر نشان مي كند : ضريب دقت و ذكاوت مردم و همكاري آنان با نيروها ي امنيتي بالا رفته و همين امر اقدامات گروههاي تروريستي در آمريكا را با مشكل مواجه كرده است .

از سويي ديگر آمريكا پس از 11 سپتامبر سعي دارد با بكار گرفتن تمام سعي و تلاش خود در مسائل جهاني نقش تعيين كننده اي را ايفا كند . حتي اگر لازم ببيند براي دفاع از آرمانهاي خود دست به حملات نظامي نيز زده و البته در اين راه بدنبال پيدا كردن متحداني نيز برا ي خود خواهد بود كه از آن جمله مي توان به حمله نظامي به عراق اشاره كرد .

اين در حالي است كه اتحاديه ها و نهاد هاي بين المللي اينگونه اقدامات آمريكا را مغاير با همكاريهاي سياسي با كشورهاي مختلف مي دانند .

حادثه ترويستي 11 سپتامبر نه تنها بر جامعه آمريكا بلكه اروپا را نيز تحت تاثير خود گذاشت . اروپا پس از حادثه 11 سپتامبر هدف بعدي گروههاي تروريستي قرار گرفت . نخست انفجارهاى مادريد و پس از آن حملات لندن.

سرانجام ترور و تروريسم به اروپا رسيده و سياستمداران اروپا را به چالش طلبيد. سياستمداران كشورهاى اروپايى در بروكسل، اگر چه به منظور چاره‌ جويى درقبال تروريسم به كرات گرد هم جمع شدند ولى همين تعدد نشست ها به وضوح گوياى دشوارى‌ هاى اين راه و ضعف‌هاى بيشمار آنها بود.

