ششمين جشنواره رويان با حضور هزار محقق از 24 كشور دنيا برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر احمد وثوق دبير جشنواره رويان با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران خاطرنشان كرد: امسال 95 سخنران از 24 كشور دنيا در اين كنگره حضور خواهد داشت و در مدت سه روز برگزاري 109 سخنراني در چهار سالن به طورهمزمان برگزار مي شود.

وي تأكيد كرد: اين كنگره بين المللي داراي امتياز بازآموزي براي متخصصين زنان و گروه ناباروري خواهد بود.

دير جشنواره رويان اظهار داشت: در مدت برگزاري اين كنگره به مباحثي ازجمله زنان و باروري، جنين شناسي و آزمايشگاه ATRO، اندرولوژي، فيزيولوژي باروري، بحث اختصاصي سلول هاي بنيادي تحت عنوان كاربرد، تكثير وتمايز، ايمونولوژي باروري، مهندسي بافت ژنتيك باروري، اپيدميولوژي بهداشت باروري و تصويربرداري در باروري پرداخته مي شود.

وي اضافه كرد: در هر كدام از سالن ها بخش هاي مختلفي از جمله بيماري هاي زنان و ناباروري، اندورلوژي، ناباروري مردان و سلول هاي بنيادي و بحث هاي ژنتيك نيز شامل راه هاي پيشگيري از تولد نوزاد داراي ناهنجاري كوروموزمي مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

دكتر وثوق در ادامه با اشاره به كشورهاي شركت كننده در اين دوره از جشنواره تصريح كرد: شركت كنندگان اين دوره از جشنواره نسبت به سال هاي گذشته افزايش داشته و پيش بيني مي شود برنامه علمي پر بارتري نسبت به سال گذشته داشته باشيم.

وي اظهار داشت: تسهيلات مالي كه براي اين كنگره در نظر گرفته شده از سوي شركت هاي فعال در زمينه بيولوژي سلولي، موضوعات ناباروري و سلول هاي بنيادي بوده و تلاش شده تا هزينه اي به كنگره و كشور تحميل نشود.

دبير جشنواره در خصوص افراد ثبت نام كرده براي حضور در اين برنامه گفت: بيش از 800 نفر در اين كنگره ثبت نام كرده اند كه با احتساب افراد شركت كننده از خارج از كشور، بيش از يك هزار نفر در اين جشنواره شركت مي كنند.

وي با اشاره به برگزاري نمايشگاه جانبي در ششمين كنگره بين المللي رويان، تصريح كرد: با توجه به استقبال مناسب شركت هاي داخلي و خارجي از اين نمايشگاه اميدواريم كنگره علمي پرباري داشته باشيم.

دكتر وثوق معرفي صحيح جمهوري اسلامي ايران، به عنوان كشوري كه در زمينه بحث هاي پزشكي پيشرفت هاي قابل توجهي داشته است را از اهداف اين كنگره ذكركرد و افزود : براي استفاده بيشتر از زمان، برنامه خاص ملاقات با محققان ترتيب داده شده كه از اين طريق دانشجويان و علاقمندان مي توانند رو در رو با متخصصين به گفتگو بپردازند و آخرين تجارب را از نزديك كسب كنند.