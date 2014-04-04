تلاش هنرمندان و علاقه مندان محيط زيست براي حفظ باغ بديع الحكماءهمدان در سال 92

به گزارش خبر نگار مهر باغ بدیع الحكماي همدان به مساحت 60 هزار متر مربع در ابتدای جاده «دره مراد بيك» همدان واقع شده، یکی از بناهای تاریخی همدان محسوب می‌شود. اين باغ متعلق به خاندان «بدیع»، از خانواده‌های نامدار شهر همدان و «بدیع‌الحکما» از پزشکان نامی این شهر بوده است. این باغ از حدود 50 سال قبل توسط باغبان آن حفاظت می‌شد. عمارت تاريخي این باغ نيز در تاریخ 27/8/1385 به ثبت ملی رسیده است. بنابراين اين باغ هم از جهت ميراث فرهنگي و هم از جهت محيط زيست حائز اهميت است. اهميت اين باغ از جنبه هاي گوناگون باعث شد كه در اقدامي شايسته 247 نفر از هنرمندان و دوست داران فرهنگ و محيط زيست در نامه اي به وزير كشور و رئيس سازمان محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي نسبت به تخريب و تفکیک اين باغ اعتراض كنند. در بخشي از اين نامه كه بيانگر وضع نامطلوب باغات همدان است چنين آمده است: "خانه باغ قاجاري دکتر بدیع‌الحکمای همدانی، با مساحت 60 هزار متر مربع، از آخرین ساختمان‌های دوره قاجار همدان و ساختمان و باغ ذوالریاستین در همدان، در حال تفکیک و تخریب است،بولدوزرها برای تخریب این باغ بدیع‌الحکما که ارزشی تاریخی، فرهنگی و زیست محیطی دارد، به کار افتاده‌اند و بخش دولتی هم بدون واکنش شاهد این ویرانی است. در حال حاضر علاوه براین باغ، بخش بزرگی از باغ‌های سبز حاشیه شهر که حکم ریه‌های شهر همدان را دارند وهمچنین از جاذبه‌های گردشگری شهرند، توسط انبوه سازان مسکن نابود شده‌اند و باغ بدیع و باغ ذوالریاستین از آخرین این باغ‌ها هستند.



اين باغ 60 هزار متري به قطعات دو هزار متري تفكيك شده و براي فروش عرضه شده است. اين اقدام همانند آن است كه پارك قيطريه تهران به قطعات دو هزار متري تفكيك شده و به فروش برسد. چنين باغات بزرگي سرمايه هاي گران قيمت شهرها هستند كه بايد با كاربري عمومي در اختيار همگان قرار گيرند. متاسفانه مسوولان استاني با بهانه خشكسالي نگهداري از اين باغ را غيرممكن دانسته و اجازه تفكيك آن را در كميسيون ماده 5 داده اند که البته با چنين نگاهي بايد تمام پارك هاي عمومي در شهرهاي ايران تفكيك شده و فروخته شوند. علاوه بر اين با تفكيك و فروش باغ نياز آن به آب مرتفع نمی شود.

در ادامه به اخباری که براي حفظ اين باغ ادر رسانه ها منتشر شد می پردازیم:

20 خرداد سال گذشتهخبر شروع مزايده قطعات تفكيك شده باغ بديع الحكماء همدان و درکمتر 10 روز خبر حمله بولدوزرها به باغ بديع الحكماء منتشر شد.

چندی بعد فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی در شهر همدان اعلام کردند برخي اشخاص با كمك نهادهاي دولتي و شبه دولتي اقدام به دريافت مجوز براي تغيير كاربري اين باغ و تفکیک آن براي احداث برج‌ و ساختمان مسکونی و تجاری كرده‌اند.

شهريورماه نامه 247 هنرمند در پی تغییر کاربری باغ بدیع الحکماء به رییس سازمان محیط زیست و رییسس سازمان میراث فرهنگی منتشر شد.

مهر ماه گزارشی از دفاع برخی مسئولان استاني در خصوص تفکیک و تغيير كاربري باغ منشر شد که کمبود آب در همدان را برای توجیه این اقدام عنوان کرده بودند.

سرانجام آذرماه حلقه انسانی برای نجات باغ و عمارت بدیع الحکما تشكيل شد و چندی بعد اعضاي شوراي شهر همدان از باغ بديع الحكماء بازديد كرده و حفظ و نگهداري هویت فرهنگی، تاریخی و فضاي سبز شهر همدان را امری ضروری و غیر قابل انکار عنوان کردند .

در سال جاری لازم است شوراي عالي شهرسازي در مصوبه كميسيون ماده 5 تجديد نظر و كاربري باغ بديع الحكماء را در طرح هاي شهري به پارك عمومي تغيير دهد. اين موضوع با توجه به اينكه باغ در مالكيت ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و اين نهاد با توجه به دستورات مقام معظم رهبري در خصوص حفظ باغات از انگيزه بالايي براي همكاري در جهت افزايش سرانه هاي سبز شهري برخوردار است چندان غیر ممکن به نظر نمی رسد.



