۱۲ فروردین تجلی عزم راسخ ملت در تعیین سرنوشت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مهدوی امین با اشاره به فرا رسیدن ۱۲ فروردین گفت: ۱۲ فروردین تجلی واقعی اراده ملی و عزم راسخ ملت در تعیین سرنوشت کشور و نظام و نشان از روحیۀ استقلال طلبی و آزادیخواهی ملت بزرگ و رشید ایران اسلامی است که با رای اکثریت قاطع مردم در رفراندومی ملی بروز و ظهور یافت.

وی رای 98.2 درصدی مردم ایران رابه حاکمیت اسلام ناب مهم و سرنوشت‌ساز دانست و افزود: در ۱۲فروردین ۱۳۵۸ ثمره مبارزات ضد سلطنتی و طاغوتی و شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ملت ایران به بار نشست و حکومت اسلامی بر پایه مشارکت و حضور مردم در تعیین سرنوشت خود تشکیل شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان تصریح کرد: پس از آنکه قرنها تئوری جدایی دین از سیاست و نظام های حکومتی لائیک بر دنیا سیطره داشت و قوانین شرعی و الهی امری خصوصی در زندگی مردم تعبیر می شد، در ۱۲فروردین سال ۵۸ نظامی متولد شد که این نظریه‌ها را در قرن بیستم باطل کرد و حکومت اسلامی را بر اساس موازین وآموزه‌های دینی به منصه ظهور و عمل رساند.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران شکل نوینی از نظامهای حکومتی است که تلاش می‌کند با الهام از قوانین و تعالیم نجات بخش اسلام الگوی زندگی جدیدی درعرصه اجتماعی و سیاسی بشر امروزی ارائه دهد تا بر اساس آن نیازهای مادی و معنوی انسان توامان فراهم شود.

حجت الاسلام مهدوی امین افزود: تشکیل جمهوری اسلامی نه تنها اراده ملی ایرانیان را بر سرنوشت خود تثبیت کرد و برای آنان استقلال و آزادی را به ارمغان آورد، بلکه این بارقه ی امید در دل محرومان و مستضعفان جهان درخشید که بعد از قرن ها رنج و درد، جلوه ای از وعده خداوند تبارک و تعالی را شاهد باشند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان در پایان سخنان خود گفت: ایران اسلامی امروز با عنایت خداوند متعال و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و وحدت مردمی بر قله بلند افتخار ایستاده است و به حرکت رو به رشد خود ادامه می دهد.