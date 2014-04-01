امدادرسانی به ۱۵ هزار گرفتار در برف و کولاک کشور

به گزارش خبرگزاری مهر،پیرحسین کولیوند در تشریح عملیات های امدادرسانی از ۱۰ فروردین تا ۱۲ فروردین با اعلام این خبر گفت: در این مدت ۱۶ استان کشور از جمله آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، گیلان، مازندران و مرکزی از برف و کولاک متاثر شده اند.

وی با اشاره به این که در این مدت به ۳۰ هزار نفر متاثر از برف و کولاک شده اند، اظهار کرد: همچنین در این مدت به ۱۵ هزار نفر امدادرسانی شده است.

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به اسکان اضطراری ۱۰ هزار نفر در پایگاه ها و مساجد افزود: همچنین در این مدت ۱۵۹ نفر مصدوم شده اند که ۱۲ نفر آنها برای دریافت خدمات درمانی بیشتر به مراکز درمانی منتقل شدند.