  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۲ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۲۰

امدادرسانی به ۱۵ هزار گرفتار در برف و کولاک کشور

امدادرسانی به ۱۵ هزار گرفتار در برف و کولاک کشور

رئیس سازمان امداد و نجات از امدادرسانی به ۱۵ هزار مسافر گرفتار در برف و کولاک و اسکان اضطراری ۱۰ هزار نفر در برف و کولاک ۱۶ استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،پیرحسین کولیوند در تشریح عملیات های امدادرسانی از ۱۰ فروردین تا ۱۲ فروردین  با اعلام این خبر گفت: در این مدت ۱۶ استان کشور از جمله آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، گیلان، مازندران و مرکزی از برف و کولاک متاثر شده اند.

وی با اشاره به این که در این مدت به ۳۰ هزار نفر متاثر از برف و کولاک شده اند، اظهار کرد: همچنین در این مدت به ۱۵ هزار نفر امدادرسانی شده است.

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به اسکان اضطراری ۱۰ هزار نفر در پایگاه ها و مساجد افزود: همچنین در این مدت ۱۵۹ نفر مصدوم شده اند که ۱۲ نفر آنها برای دریافت خدمات درمانی بیشتر به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 2263214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها