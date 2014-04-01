خطرناک بودن جاده سرچم تائید نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از جاده سرچم در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با وجود اینکه افتتاح این جاده با نواقصی همراه بود اما تاکنون از طریق مراجع رسمی و قانونی خطرناک بودن این جاده تائید نشده است.

وی افزود: در ابتدا نبود تابلو های راهنمایی و رانندگی، دسترسی نداشتن به آنتن تلفن همراه و نبود پایگاه های امداد رسانی از ضعف های این جاده بود.

به گفته حیدری علاوه بر این موقعیت کوهستانی این جاده موجب شده است در برخی مناطق شیب جاده بالاتر از حد استاندارد باشد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان معتقد است با این وجود این جاده خطرناک محسوب نشده و بر اساس استاندارد ها احداث شده است.

وی افتتاح این جاده را عجولانه خواند و افزود: دستگاه های مختلف می توانند با تجهیز جاده ضریب ایمنی آن را افزایش دهند.

هشت پروژه مشارکتی اجرا می شود

مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل در خصوص پروژه های مشارکتی این دستگاه اجرایی، اضافه کرد: هشت پروژه مشارکتی با رقم دو هزار و 200 میلیارد ریال اجرا می شود.

وی افزود: اهم پروژه های مشارکتی شامل مجموعه تجاری الماس شهر، مکان شهر مشگین شهر و 120 واحدی بنفشه اردبیل است.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه های مشارکتی توسط راه و شهرسازی استقبال می شود، اضافه کرد: در حریم و داخل محدوده شهری از اجرای طرح های سرمایه گذاری استقبال می کنیم.

حیدری در خصوص مطالبات پیمانکاران این دستگاه اجرایی اضافه کرد: مجموع مطالبات 700 میلیارد ریال است که برای پرداخت آن در سال جاری برنامه ریزی شده است.