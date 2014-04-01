به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی خسروآبادی پیش از ظهر امروز همزمان با روز جمهوری اسلامی، به عنوان آخرین بازدید نوروزی از امکانات و تجهیزات گردشگری شهرستانهای تهران به ارزیابی پایگاه های ستاد خدمات سفر در شمیرانات و بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد پرداخت.

این مسئول در حاشیه دیدار با مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد، یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران را برقراری عدالت اجتماعی و کاهش اختلاف طبقاتی بر شمرد و اظهار داشت: تلاش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران بر این است تا با توزیع تهران کارت در ایام نوروز علاوه بر نهادینه کردن فرهنگ سفر و بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی، با کاهش هزینه خدمات سفر زمینه را برای بهره مندی تمام افراد جامعه بویژه اقشار کم درآمد از خدمات گردشگری فراهم آورد.

برگزاری تورهای نیمروزه و ارزان قیمت در شهرستانهای ستان تهران

وی تهران کارت را زمینه ساز برقراری عدالت اجتماعی در استفاده از اماکن تاریخی، فرهنگی و گردشگری دانست و افزود: این اداره کل در نظر دارد تا با همکاری فرمانداریهای استان، مقوله گردشگری و استفاده از تورهای نیمروزه و ارزان قیمت را در میان تمامی شهروندان استان تهران به ویژه افراد ضعیف و محروم ترویج دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: هزینه ای که با برنامه ریزی صورت گیرد در واقع سرمایه گذاری محسوب می شود، اگر امروز شهرداری تهران استفاده از مترو و خطوط BRT را با استفاده از تهران کارت رایگان کرده است به طور قطع این اقدام در آینده ای نزدیک منافع بسیاری را برای شهر تهران در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.

مردم تهران از داشته های میراثی خود بی اطلاع هستند

خسروآبادی با تاکید بر ضرورت معرفی آثار تاریخی کشور به مردم تاکید کرد: مردم به ویژه کودکان و نوجوانان ما باید با پیشینه تاریخی، میراث فرهنگی و تمدن غنی ایران اسلامی آشنا شوند تا بتوانند در عرصه های جهانی از موجودیت و هویت خود دفاع کنند اما مناسفانه هم اکنون مردم تهران از داشته های میراثی خود بی اطلاع هستند.

این مسئول ادامه داد: تهران همواره به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور دیده شده و جاذبه های گردشگری این استان مغفول مانده است اما امروز با تلاش شورای شهر و شهرداری تهران به دنبال تغییر این دیدگاه در تهران و سایر استانهای کشور هستیم.