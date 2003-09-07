ديپلماسي مثبت ايران سياست حاكمان كاخ سفيد را شكست خواهد داد

دكتر سيد موسي پورموسوي درگفتگو با خبرنگار مهر، دوهدف عمده براي جنجال تبليغاتي آمريكا عليه فعاليتهاي هسته اي ايران در ماههاي اخير برشمرد وگفت : هدف اصلي ، بازداشتن ايران ازهرگونه فعاليت صلح آميز هسته اي به منظور ارتقاي دانش هسته اي و استقلال اقتصادي و دومين هدف آمريكا از اعمال فشار رواني و سياسي برايران دور كردن جمهوري اسلامي از بازي درنقشهاي موثر درخاورميانه است .

وي افزود : به نظر مي رسد كه ايالات متحده آمريكا با اعمال سياست فريب و بزرگنمايي سعي درهمگرايي جامعه بين المللي با اهداف مذكور دارد.

اين استاد دانشگاه در مورد روشهاي خنثي سازي چنين فشارهايي درعرصه بين الملل گفت : جمهوري اسلامي ايران مي تواند با اتخاذ روشهاي مناسب و با اعمال ديپلماسي فعال با حفظ استقلال و حق حاكميت ملي و نيز شفاف سازي برنامه هاي خود در ارتباط با انرژي هسته اي ، سياست خاورميانه عاري از سلا حهاي هسته اي را به عنوان اصل مهم در سياست خارجي دنبال كند درچنين حالتي زرادخانه هاي بسيار خطرناك رژيم اسراييل درمعرض تيغ نقادان و كارشناسان قرار خواهد گرفت و بدين ترتيب با اتخاذ ديپلماسي مثبت ، خصومت حاكمان كاخ سفيد با ايران حد اقل دربخش منطقه اي با شكست مواجه خواهد شد .

اين تحليلگر مسايل بين الملل معتقد است: شكست آمريكا دراعمال برنامه خود درعراق ناكامي دراجراي نقشه راه درفلسطين ، عدم دستيابي به اهداف طراحي شده اين كشور درافغانستان، موجب شده است حاكمان كاخ سفيد سياست اعمال فشار به ايران را

درپيش گيرند. دكتر پورموسوي دراين گفتگو با اشاره به اينكه نظام سرمايه داري نمي تواند در معادلات سياسي و اقتصادي خود شاهد رشد و توسعه اقتصادي كشورهايي باشد كه به دنبال استقلال و اعمال حاكميت سياسي خود هستند گفت : تقابل دو ديد گاه نظري مربوط به توسعه كشورها و نيز اعمال برنامه هاي گوناگون به منظور جلوگيري از رشد و ترقي كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي اروپا و آمريكا را درآستانه چالشي جهاني قرار داده است .

وي افزود : درچنين فرايندي تاثير پذيري حاكمان كاخ سفيد از لابي صهيونيستها مي تواند مبناي بسياري از تصميمات خطر ناك عليه كشورهاي مستقل از جمله ايران باشد.