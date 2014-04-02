استقرار آتش نشانان در 359 نقطه تهران / هشدارهای مهم به شهروندان

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:سازمان آتش نشانی تهران با استقرار 600 آتش نشان شامل 150موتور سوار. 450 نیروی عملیاتی موقت و سیار در میادین، مراکز مهم شهر، خیابان ها و تقاطع های اصلی، پارک ها، بزرگراه ها و دیگر مناطق شهری از جمله مراکز فرهنگی و تفریحی، محدوده کلانشهر تهران را در پوشش ایمنی خود دارد.

وی در ادامه به شهروندان توصیه کرد: از روشن کردن آتش در بوته زارهای خشک خودداری کرده و در صورت امکان از منقل های استاندارد استفاده کنند. همچنین هنگام ترک محل آتش را به طور کامل خاموش کنند زیرا وزش نسیم می تواند دوباره آتش را شعله ور کند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران ادامه داد: شهروندان از نشستن در حاشیه جاده ها و بزرگراه ها خودداری کرده و مراقب فرزندان خود باشند. همچنین از نشستن در محل هایی که دارای پوشش انبوه گیاهان است خودداری کنند زیرا در این محل ها امکان حضور حیوانات وحشی و یا چاه وجود دارد.