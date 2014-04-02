به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، حسن ربیعی با بیان اینکه سوگواره یاس نبوی از 10 تا 15 فروردین در 2437 امامزاده و بقعه متبرکه کشور برگزار می شود، گفت: ترویج فضائل و سیره حضرت فاطمه(س)، معرفی شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) و اقامه عزای آن حضرت از اهداف اصلی پنجمین سوگواره یاس نبوی است که در این راستا 307 خیمه معرفت در سطح بقاع متبرکه مجری طرح برپا شده و سیره زندگی این بانوی بزرگ اسلام را تبیین خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: ترویج خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) به عنوان منشور بصیرت در دفاع از ولایت و امامت، ترویج فرهنگ وقف با اجرای نیات واقفین وقف های فاطمی(س) در سوگواره یاس نبوی توجه خاصی شده است.

ربیعی همچنین اضافه کرد: همزمان با اجرای طرح، در 497 دفتر مشاوره وقف در امامزادگان و بقاع متبرکه برپا خواهد شد.

مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه حرکت هیئت‌‌های عزاداری به سمت امامزادگان در روز شهادت، یکی از برنامه‌های پیش بینی شده در طرح سوگواره یاس نبوی است، گفت: فردا 1136 بقعه متبرکه و امامزاده کشور میزبان دستجات و هیئت‌های عزاداری خواهند بود که تا پیش از اذان ظهر در امامزادگان حضور خواهند یافت.

