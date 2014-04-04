دکتر صمد حاجی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جشن دانش آموختگان بورسیه غیرایرانی دانشگاه های سراسری اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار می شود .

وی با بیان اینکه جشن دانش آموختگان غیر ایرانی دوازدهمین آیین نکوداشت فارغ التحصیلان خارجی است که برگزار خواهد شد، افزود: این جشن فقط مختص دانش آموختگان بورسیه غیر ایرانی دانشگاه های سراسرکشور است که برای آن حدود 250 تا 300فارغ التحصیل پیش بینی شده است.

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان یادآورشد: این جشن همزمان با هفتمین جشنواره فرهنگ ملل ویژه دانشجویان خارجی برگزار می شود و دراین جشنواره دانشجویان با برگزاری نمایشگاه هایی دستاورد های کشور خود را در زمینه های گوناگون عرضه می کنند.

به گزارش مهر، حاجی جباری همچنین پیش از این اعلام کرده بود که در صورت تامین منابع، مقرری دانشجویان خارجی و شهریه ای که بابت این دانشجویان به دانشگاه‌ها پراخت می شود افزایش یابد.