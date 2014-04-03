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۱۴ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۰۲

سرهنگ محمد نژاد:

ترافیک جاده های مازندران سنگین است

ترافیک جاده های مازندران سنگین است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه مازندران ترافیک خروجی محورهای ارتباطی استان را سنگین بیان کرد و خواستار رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان شد.

سرهنگ جعفر محمدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تمام خروجی محورهای استان دیروز و امروز سنگین است، گفت: سطح جاده ها لغزنده و در ارتفاعات ریزش برف مشاهده می شود و در دامنه ها بارندگی است.

وی به محدودیت های ترافیکی و اعمال محدودیتهای ترافیکی اشاره کرد و اظهارداشت: در راستای محدودیت ترافیکی از ساعت 12 امروز تا ساعت 24 امشب حد فاصل بالاتر از آب اسک به سمت رودهن یکطرفه می شود.

وی عنوان کرد: همچنین در محور کندوان بالاتر از مرزن آباد از ساعت 3 بعدازظهر تا 3 بامداد یکطرفه است.

سرهنگ محمد نژاد از رانندگان خودرو خواستار رعایت قانون و سرعت مجاز در رانندگی شد.

کد مطلب 2263634

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