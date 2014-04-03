ترافیک جاده های مازندران سنگین است

سرهنگ جعفر محمدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تمام خروجی محورهای استان دیروز و امروز سنگین است، گفت: سطح جاده ها لغزنده و در ارتفاعات ریزش برف مشاهده می شود و در دامنه ها بارندگی است.

وی به محدودیت های ترافیکی و اعمال محدودیتهای ترافیکی اشاره کرد و اظهارداشت: در راستای محدودیت ترافیکی از ساعت 12 امروز تا ساعت 24 امشب حد فاصل بالاتر از آب اسک به سمت رودهن یکطرفه می شود.

وی عنوان کرد: همچنین در محور کندوان بالاتر از مرزن آباد از ساعت 3 بعدازظهر تا 3 بامداد یکطرفه است.

سرهنگ محمد نژاد از رانندگان خودرو خواستار رعایت قانون و سرعت مجاز در رانندگی شد.