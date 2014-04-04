به گزارش خبرنگار مهر، سیاه بازار میوه، گویا امسال زودتر از سال‌های گذشته مهمان بازار شده است؛ پدیده ای که هر ساله به دلیل کاهش تولید میوه های زمستانی و به بازار آمدن میوه های نوبرانه، عرصه را به مردم تنگ می کند و چند روزی بازار را در گرانی فرو می برد تا میوه های تابستانی وارد بازار شوند.

اما امسال، سیاه بازار میوه زودتر از سالهای گذشته در بازار به چشم می خورد و بیشتر خود را در قیمت میوه های زمستانی نشان می دهد، چراکه هنوز خبری از میوه های نوبرانه نیست و تنها چغاله بادام که میوه ای بهاری است، به بازار آمده و البته با قیمت گرانی هم در پایتخت به فروش می رسد، در حالیکه در شهرهای جنوبی و به خصوص در جاده های میان شهری، با قیمتی حدود هر کیلوگرم 5 تا 6 هزار تومان به فروش می رسد، در حالیکه در پایتخت، یک سیر آن که معادل 75 گرم است، به قیمت 2000 تومان به فروش می رسد.

هم اکنون قیمت میوه های زمستانی که گاه کیفیت آنها به قیمتشان نمی ارزد، در بازار بسیار بالا رفته است و به خصوص اینکه وقتی مردم از سفرهای نوروزی برمی گردند و خود به خود تقاضا برای خرید میوه و تره بار بالا می رود، قیمت نیز به ناگاه افزایش می یابد و آنها را در شوک قیمتی فرو می برد.

گشت و گذاری در بازار و مغازه های میوه فروشی سطح شهر به خوبی این را مشخص می کند که سیاه بازار میوه جای خود را در مغازه های سطح شهر باز کرده است، به نحوی که قیمت هر کیلوگرم پرتقال تامسون شمال از کیلویی 2500 تا 2700 تومان در مغازه های سطح شهر در روزهای پایانی سال، به 3000 تا 3200 تومان در هر کیلو رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم سیب قرمز ممتاز نیز 5000 تا 5500تومان، سیب زرد ممتاز 5000 تا 5500 تومان، سیب قرمز معمولی 4000 تومان، خیار 3200 تومان، لیموشیرین 2500 تومان، پرتقال توسرخ 2800 تومان، کیوی 3400 تومان، موز 5200 تومان، انار 3200 تومان است.

قیمت هر کیلوگرم توت فرنگی نیز 12000 تومان است، ضمن اینکه قیمت هر کیلوگرم هندوانه 1200 تومان، ملون 2500 تومان و قیمت هر عدد نارگیل نیز 6500 تومان است.