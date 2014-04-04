برنامه ريزي بهتر براي اسكان مسافران نوروزي در آينده در كردستان ضروري است

به گزارش خبرنگار مهر، سيد احسن علوي شامگاه پنج شنبه در جريان بازديد از ستاد خدمات سفر استان كردستان اظهار داشت: بررسي وضعيت اسكان و پذيرايي از مسافران نوروزي در سال جاري با برنامه ريزي بهتر براي سالهاي آينده در استان كردستان يك امر لازم و ضروري است.

وي با اشاره به ظرفيت هاي استان كردستان در راستاي توسعه و تقويت حوزه گردشگري يادآور شد: بايد با احصاء نقاط ضعف و قوت و همچنين فرصت هاي ستاد خدمات سفر استان كردستان زمينه براي تقويت اين بخش در استان كردستان فراهم شود تا در آينده با برنامه ريزي هاي منسجم تري از مسافران و گردشگران وروردي به استان پذيرايي و استقبال بهتري صورت گيرد.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراي اسلامي گفت: نحوه خدمات رساني و ارائه امكانات به مسافران از سوي ستاد خدمات سفر در طرح نوروزي بسيار مطلوب بوده است.

علوي ضمن تقدير از زحمات و تلاشهاي همه اعضاي ستاد خدمات سفر استان كرستان بيان كرد: اميد است مسافران نوروزي امسال با خاطره اي خوش استان كردستان را ترك كنند و ما در سال آينده شاهد حضور افراد بيشتري در اين استان باشيم.

در ادامه اين بازديد مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان گزارشي از عملكرد ستاد اجرايي خدمات سفر استان ارائه نمود و گفت: تاكنون تعداد 28 جلسه ويژه ستاد اجرايي خدمات سفر در سطح استان و شهرستانها برگزار شده است و برنامه ريزي هاي مناسبي براي ارائه خدمات و امكانات و پذيرايي از مهمانان و مسافران نوروزي در دستوركار ستاد قرار گرفته است.

رسول اشتودان افزود: نحوه ارائه خدمات و امكانات ستاد اجرايي خدمات سفر شهرستانها به صورت مستمر ارزيابي خواهد شد كه تاكنون در همه موارد ما شاهد ارائه خدمات شايسته به مسافران و گردشگران نوروزي بوده ايم.

نماينده مردم سنندج در مجلس شوراي اسلامي به همراه مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و طاهر جو نماينده استاندار در ستاد اجرايي خدمات سفر استان و اعضاي شوراي شهر، شهردار و مديران آموزش و پرورش از مراكز اسكان شماره يك و دو آموزش و پرورش و همچنين خوابگاه هاي موقت مسافران نوروزي شهرستان سنندج بازديد كرد.