جلوه گری گیلان در صنعت گردشگری/ شاخص ماندگاری گردشگر در استان گیلان ارتقاء یافت

به گزارش خبرنگار مهر، خوشبختانه از گیلان به عنوان یكی از زیباترین استان های كشور به لحاظ جاذبه های طبیعی و گردشگری یاد می شود.

طبیعت بكر گیلان نیز باعث می شود كه سالانه میلیونها نفر گردشگر همزمان با ایامی مثل آغاز سال نو و نیز فصل تابستان به این استان رو بیاورند اما با وجود پتانسیل های غنی گیلان باید گفت هنوز هم این میزان پیشرفت در خور شأن چنین استانی نیست و جاذبه های گردشگری این دیار هنوز هم ناشناخته مانده است.

به وضوح دیده می شود كه جذابیت گیلان هرجا كه بحث از مسافرت و گردش باشد باعث می شود تا مسافران از هر نقطه كشور، نیم نگاهی به شهرهای زیبای گیلان داشته باشند و سفر به این منطقه یكی از اولویت های انتخابی آنان برای مسافرت به شمار رود.

در این خصوص مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان تردد خودرو طی ایام نوروز تا دوازدهم فروردین ماه امسال در استان را یک میلیون و 32 هزار دستگاه اعلام کرد و گفت: این میزان تردد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7.3 درصد رشد را نشان می دهد.

رضا علیزاده افزود: پرترددترین محور استان در ایام نوروز بزرگراه رشت – قزوین با 440 هزار دستگاه خودرو و کم تردد ترین محور اسالم – خلخال با 22 هزار دستگاه خودرو بوده است.

شاخص ماندگاری گردشگران در گیلان به مرز 6 میلیون نفر در شب رسید

وی همچنین وضعیت اقامت مسافران در گیلان طی ایام نوروز را به شش میلیون نفر اقامت در شب ذکر کرد و اظهارداشت: این شاخص نیز رشد 7.2 درصد را نشان می دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: بحث ماندگاری مسافران به لحاظ اقتصادی و تزریق درآمد در لایه های مختلف صنعت گردشگری را نمایان می کند.

وی افزود: امسال اسکان مسافران و گردشگران در هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع ها، منازل خصوصی استیجاری و مدارس مهیا شده بود.

علیزاده اظهارداشت: در ایام نوروز امسال هزار و 670 نفر از طریق ناوگان حمل و نقل هوایی به مقصد گیلان سفر کردند که این شاخص نیز رشد 43 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.

وی از سفر هزار و 233 نفر گردشگر خارجی به گیلان خبرداد و اظهارداشت: این میزان مسافران از جمهوری آذربایجان، روسیه، اسپانیا، جمهوری چک، ایتالیا، ژاپن، آلمان، گرجستان، ترکیه، لهستان و عراق به استان سفر کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان اذعان داشت: امسال از مجموعه بناهای و موزه های تاریخی استان استقبال خوبی هم صورت گرفته است.

وی یادآورشد: در این مدت 308 هزار و 410 نفر از موزه میراث روستایی، قلعه رودخان فومن، موزه رشت، موزه چای ایران، موزه حیات وحش ماسوله و غیره بازدید کردند.

علیزاده بر لزوم توسعه امكانات پذیرایی از میهمانان اشاره کرد و تصریح کرد: این موضوع ضمن اینكه عامل درآمدزای مناسبی است تا ضمن ایجاد فرصت های شغلی دراین شهرها، منابع مالی استانی نیز تقویت شوند آرامش خاطر مسافر را فراهم می آورد تا بتواند در مدت دلخواه، در شهر اقامت داشته باشد و از جاذبه های آن نیز به موقع دیدن كنند.

با توجه به اهميت و جايگاه ويژه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي در حاشيه جنوبي درياي خزر و وجود سواحل ماسه اي بي نظير، تالاب بين المللي انزلي و جنگل هاي منحصر بفرد از گونه هاي توسكا در روستاهاي فتاتو، كويشا و سرخشكي و ساير مناظر طبيعي و بي بديل منطقه مانند رودخانه ها، تالاب هاي محلي، آبگيرهاي كوچك و بزرگ از جاذبه هاي طبيعي گردشگري اين منطقه به شمار مي روند.

آب و هوای اين منطقه متاثر از آب و هواي گيلان به آب و هواي معتدل خزري ( معتدل و مرطوب ) معروف است. ميانگين سالانه بارندگي این منطقه هزار و 853 ميليمتر است. تعداد روزهاي بارندگي ۱۴۸ روز بوده و بارندگی ‌هاي اين منطقه بر پایه رژیم بارشی سواحل دریای خزر بیشتر متاثر از سامانه های پرفشار شمالی و ميانگين سالانه رطوبت نسبي هوا ۸۴ درصد است.

از یک سو حضور كشتي مسافري ميرزا كوچك خان در آب هاي اين منطقه كه بزرگترين كشتي مسافري كشور محسوب مي شود و از سوي ديگر با راه اندازي خطوط كشتيراني مسافري داخلي و خارجي از عوامل توسعه گردشگري دريايي در اين منطقه به شمار مي روند.

صنايع دستي به عنوان يك هنر و جاذبه گردشگري از صنايع مهم اشتغال زا و جذب گردشگر در گیلان است

صنايع دستي به عنوان يك هنر و جاذبه گردشگري از صنايع مهم اشتغال زا و جذب گردشگر اين منطقه است كه با وجود هنرمندان و چهره هاي ملي صنايع دستي كه ضمن راه اندازي نمايشگاه دائمي صنايع دستي در منطقه و همچنين حضور در نمايشگاه هاي بين المللي داخلي و خارجي خوش درخشيدند و افتخارات فراواني را كسب کرده اند.

سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي در راستاي سياست هاي دولت خدمتگذار و نظام جمهوري اسلامي با هدف ارائه خدمات به گردشگران ورودي به محدوده منطقه با همكاري بخش خصوصي و نظارت اين سازمان اقدام به توسعه گردشگري دريايي و زميني کرده است كه از جمله آن مي توان به را ه اندازي ورزش هاي آبي، آموزش غواصي، جت اسكي، قايق هاي پدالو، قايقراني، راه اندازي گردشگري روستايي با كاروان شتر سواري و بهره گيري از باشگاه مجهز اسب سواري و غیره را نام برد.

در راستاي بهبود خدمات ارائه به گردشگران اين سازمان با ايجاد پاركينگ هايي با پذيرش افزون بر چهار هزار خودرو مجهز به روشنايي و دوربين هاي مدار بسته، ايجاد آلاچيق در كنار ساحل، واحدهای سرويس بهداشتي در نوار ساحلي، راه اندازي طرح هاي شناي ويژه آقايان و بانوان، راه اندازي پارك بازي و غیره همواره تلاش کرده است تا گردشگران اوقات خوش، مفرح و بياد ماندني را در اين منطقه تجربه کنند.

وجود دو هتل سه ستاره نرگس و پوريا، ويلاها، ميهمان پذيرها، مسافركاشانه ها و رستوران هاي متعدد در محدوده منطقه، امكان اقامت و اسكان و پذيرايي گردشگران را فراهم مي کند.

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی در این باره گفت: از 28 اسفند ماه سال گذشته تا کنون 200 هزار نفر از فاز تجارت و سیاحت منطقه آزاد انزلی بازید کرده اند.

رضا مسرور افزود: راه اندازی کالای همراه مسافر نیز در جذب گردشگر به این منطقه موثر بوده است.

وی همچنین بر لزوم موانع و مشکلات منطقه آزاد انزلی اشاره کرد و اظهارداشت: گره های ترافیک یکی از مشکلات این منطقه بود که امسال رفع شد.

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه زیر ساخت های گردشگری منطقه به طول دو کیلومتر در ساحل دریای خزر توسعه یافته است، گفت: گردشگری نقش ممتازی در پویایی اقتصادی استان دارد.

امسال حضور مسافران در فاز تجارت و سیاحت منطقه آزاد انزلی رشد 20 درصدی را نشان می دهد

وی در ادامه از طراحی برنامه های فرهنگی فراخور ایام در منطقه آزاد انزلی اشاره کرد و یادآورشد: حضور مسافران در فاز تجارت و سیاحت این منطقه نسبت به سال گذشته رشد 20 درصدی را نشان می دهد.

گردشگری همواره يكي از بهترين فرصت‌ هاي شغلي و درآمدزايي است كه تنها با تبليغات، خدمات مناسب و با كيفيت، آثار باستاني و مناطق گردشگري، موزه ‌ها و مناظر خارق‌العاده طبيعي مي‌تواند چرخ‌هاي اقتصادي كشورها را به گردش درآورد.

این صنعت از ديدگاه يك منبع درآمد و اشتغال، همواره نقشي تاثيرگذار در اقتصاد كشورها داشته است و اغلب كشورها سعي مي‌كنند تا با اجرايي‌كردن راهكارهاي مناسب، جذب گردشگران مختلف و ارائه فرهنگ، آداب و رسوم و موقعيت ‌هاي جذاب و منحصر به فرد، گردشگران را به سوي خود جذب كرده و دروازه‌هاي سود سرشار اين صنعت را به روي خود بگشايند.

ورود گردشگران به يك كشور نه‌تنها موجب تبادلات مالي و ايجاد مشاغلي هر چند كوتاه مدت و فصلي مي‌شود بلكه فرهنگ كسب و كار، ديدگاه و استنباط بين‌ المللي شهروندان مختلف و آداب و رسوب و سنت‌هاي هر كشور را نيز گسترش مي‌دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: صنعت گردشگري يكي از بزرگترين و پويا‌ترين بخش‌ هاي درآمد خارجي كشورها محسوب مي‌شود و به سرعت در حال رشد است.

غلامعلی جعفرزاده افزود: اغلب كشورهاي جهان با بهره‌گيري از تجربه ‌هاي موفق و مديريت كشورهاي ديگر سعي مي‌ كنند تا به جايگاه مطلوبي در اين عرصه برسند.

وی اظهارداشت: جهانگردی و گردشگری از دیرباز در ایران رونق داشته و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، آمد و شد خاورشناسان، وجود کاروانسراها، چاپارخانه ‌های قدیمی و راه‌ های ارتباطی گسترده را مي‌توان دليلي بر اثبات این مهم دانست.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران از نظر جاذبه ‌های تاریخی در رده ۱۰ کشور نخست جهان و از نظر جاذبه‌ هاي طبیعی در رده پنج کشور برتر جهان قرار دارد که این امر بسترهای بالقوه مناسبی را برای توسعه صنعت گردشگری فراهم آورده است.

وی افزود: جاذبه ‌ها شرط لازم برای جذب گردشگران هستند اما شرط کافی نیستند، عوامل دیگری نیز در کنار جاذبه ‌ها باید باشد تا این صنعت در جامعه‌ای رونق گیرد که از مهمترین این عوامل حمل و نقل مناسب، برخورداری از جاده‌ های استاندارد، خطوط هوایی مناسب، برخوداری از امکانات رفاهی و خدماتی مناسب برای گردشگران است.

گیلان سرزمینی با تنوع آب و هوایی، شرایط اکوسیستمی متفاوت و فرهنگ غنی

جعفرزاده اظهارداشت: گیلان سرزمینی با تنوع آب و هوایی، شرایط اکوسیستمی متفاوت، فرهنگ غنی با 16 شهرستان در اشکال شهری و روستایی و جاذبه‌ های تاریخی و فرهنگی بسیار همچون نگینی در شمال کشور می درخشد.

وی اذعان داشت: رشت یکی از شهرستان های مهم این استان به لحاظ گردشگری هرساله میزبان مسافران و گردشگران از اقصی نقاط کشور است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآورشد: توسعه زیر ساخت های گردشگری با مشارکت بخش خصوصی در این شهرستان با هدف پویایی اقتصادی امری لازم و حیاتی است.

بدون شک ارائه خدمات متنوع و مطلوب امدادی، انتظامی، اجتماعی، فرهنگی و غیره نقش مهمی در توسعه گردشگری و ماندگاری مسافران و گردشگران در استان دارد.

هلال احمر یکی از این سازمان ها در کشور و استان هست که با اجرای طرح های مختلف طی ایام نوروز در خدمت مردم است.

ارائه خدمات امدادی جمعیت هلال احمر به 523 هزار نفر در استان

مدیر عامل هلال احمر گیلان نیز گفت: با آغاز طرح نوروزی نجاتگران و جوانان جمعیت هلال احمر با عزم راسخ خود توانستند با رعایت خوش خلقی و مهمان نوازی به 523 هزار و 490 نفر خدمات لازم در سطح استان ارائه دهند.

علیرضا خصوصی افزود: جمعیت هلال احمر در نوروز امسال با حضور در 24 پایگاه امدادی ثابت، سیار، موقت، دریایی و هوایی موفق با اجرای 217 عملیات امدادی و ارائه خدمات به هزار و 315 نفر از حادثه دیدگان از تصادفات جاده ای و گرفتار شده در برف و کولاک شدند.

وی اظهارداشت: از این تعداد مصدوم 254 نفر به مراکز درمانی و سه هزار و 475 نفر نیز از خدمات سرپایی در این پایگاه ها بهره مند گردیدند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: در 48 ساعت گذشته نیز با بروز برف و کولاک در مناطق کوهستانی به 320 خودروی گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی و 84 نفر نیز اسکان اضطراری داده شد.

وی افزود: در حوزه جوانان نیز با برپایی 37 چادر خدمات رسانی به 520 هزار و 15 نفر خدمات مورد نیاز به مسافران در قالب 103 هزار و 155 برگ نقشه راهنمای مناطق گردشگری، 95 هزار و 35 برگ بروشورهای امدادی، بهداشتی و13 هزار و 319 قلم سایر محصولات توزیع شده است.

به هر ترتیب صنعت گردشگری لایه‌ های مختلفی از اقتصاد گیلان را به چرخش در می‌آورد مشروط به اینکه ضمن توسعه زیر ساخت های اساسی این صنعت نسبت به معرفی جاذبه های گردشگری استان تلاش مضاعفی از سوی رسانه ها انجام شود.

فرماندار رشت نیز در این زمینه خواستار معرفی هرچه بیشتر و بهتر جاذبه های گردشگری استان به ویژه این شهرستان از طریق رسانه ها به مردم داخل و خارج از کشور شد.

سید عیسی مهدوی به توانمندی ها و پتانسیل های استان در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اشاره کرد و افزود: این ظرفیت ها و جاذبه ها برای جذب گردشگر باید بیشتر معرفی شود.

گیلان از نظر منابع طبیعی و جاذبه های تاریخی و طبیعی یک استان منحصر به فرد است

وی با اشاره به اینکه گیلان از نظر منابع طبیعی و جاذبه های تاریخی و طبیعی یک استان منحصر به فرد است، اظهارداشت: تقویت حوزه گردشگری می تواند به توسعه و رشد استان کمک شایانی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در هر صورت شناساندن جاذبه های طبیعی و گردشگری استان گیلان به مردم ایران و فراهم آوردن امكانات رفاهی و تفریحی برای مسافر و به تبع همه اینها، پیشرفت اقتصادی ـ اجتماعی گیلان و ایجاد دورنمای روشنی از آینده این استان، نیازمند یك عزم همگانی و اراده ای است كه فقط با همیاری همه رسانه ها و دستگاه های استان صورت می گیرد.