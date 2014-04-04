تحریم ها اوج خصومت آمریکا علیه ایران بود/ با روحیه جهادی اقتصاد شکوفا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور ابراهیمی عصر پنجشنبه در یادواره 35 شهید روستای داوران، اودرج و دره جوز رفسنجان اظهار داشت: دشمن در سال 91 با تمام وجود بر روی مسائل اقتصادی ایران تمام هم و غم خود را به کار گرفت که می توان گفت اوج خصومت آمریکا علیه ایران بود.

وی با بیان اینکه در سال 91 کشورهای اروپایی به سرکردگی آمریکا تمام امکانات و تجهیزات خود را برای ایجاد تحریم ها و تورم در ایران مهیا کردند، افزود: فروش نفت به یک چهارم و به عبارتی به 700 هزار بشکه رسید.

این مسئول ادامه داد: تحریم بانک مرکزی را نیز داشتیم به این معنی که از فروش همین میزان نفت کم، به سختی انتقال منابع مالی به ایران صورت می گرفت.

پورابراهیمی تصریح کرد: آمریکا و کشورهای ضد اسلامی به بهانه های مختلف از جمله حقوق بشر و حق استفاده از سلاح های هسته ای سعی دارند کشورهای اسلامی از جمله ایران را به زانو در آورند. اما ملت شریف و غیور ایران اسلامی با پایبندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی نگذاشتند دشمن دل شاد شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در موضوع حق استفاده از سلاح های هسته ای به کشور اسرائیل که مملو از تجهیزات هسته ای است ایراد نمی گیرند و دولت جمهوری اسلامی ایران را که خواستار حق استفاده صلح آمیز هسته ای است را تهدید می کنند.

پورابراهیمی سپس به مبحث اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب به آن تأکید شده است اشاره کرد و گفت: فراخوانی که مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی بیان کردند به این دلیل است که تمام ظرفیتها نباید در مذاکرات سیاسی و هسته ای به کار رود بنابراین دولت پای کار آمده تا دچار شرایط غیر مطلوب نشویم.

وی بیان داشت: همزمان با پیگیری موضوعات سیاست خارجی، باید برای توانمند سازی اقتصاد و رشد و شکوفایی منطقه از درون تلاش کنیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به یقین با داشتن روحیه جهادی که در قبل در جنگ و جبهه به کار گرفتیم اگر امروز در جبهه اقتصادی اعمال کنیم ظرفیتهای بزرگ و مهم اقتصاد ما شکوفا خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و نام 35 شهید روستای داوران، اودرج و دره جوز، بیان کرد: مجاهدت شهدای انقلاب در عملیات مختلف بود که موجب شد انقلاب اسلامی پیروز شود و نسل جوان امروز باید حرمت خون این شهدا را نگه دارند.