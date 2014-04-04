آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در نیمه اول امسال

عباس آخوندی در گفتگو با مهر در خصوص آزادسازی نرخ های حمل و نقل در سال جاری، اظهار داشت: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در 6 ماهه ابتدای امسال اجرایی می‌شود.

وی درباره آزادسازی دیگر بخش‌های حمل و نقل افزود: آزادسازی قیمت‌ها در دیگر بخش‌های حمل و نقل هنوز مشخص نیست و باید مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت خطوط ریلی به شدت در حال پیگیری است، بیان کرد: در پی آن هستیم که هر چه سریعتر با خرید ریل، اقدامات ریل گذاری در پروژه های مختلف انجام گیرد و پروژه های ریلی به بهره برداری برسد.

آخوندی با اشاره به اینکه در ساخت آزادراه ها به توسعه پیرامونی آنها هم توجه می شود، گفت: در این خصوص تیمی در وزارتخانه تشکیل شده که در ساخت آزادراه های جدید، توسعه مناطق اطراف هم مورد توجه قرار گیرد تا امکاناتی در حوزه صنعت و گردشگری در این مناطق ایجاد شود.