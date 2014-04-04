اظهار تاسف استاندار مازندران از عقب ماندگی بخش هفت هزار ساله کجور

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه پنجشنبه در کارگروه توسعه کجور که با حضور نمایندگان مجلس، مدیران کل و برخی مسئولین شهرستانی شامگاه گذشته در شهر کجور نوشهر برگزار شده بود گفت: زمانی که در نوشهر و چالوس و بسیاری از شهرهای کنونی هیج امکاناتی وجود نداشته و حتی به عنوان یک سکونتگاه مطرح نبوده کجور دارای پایگاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بوده و دارای تمدن بوده است.

وی افزود: کجور باید به عنوان پرجاذبه ترین و پربیننده ترین منطقه تاریخی و توریستی مطرح شود و جای تاسف دارد که در طول این 35 برای این منطقه کار اساسی و زیرساختی صورت نگرفته است و کجور همچنان به عنوان به یک منطقه محروم رنج می برد.

استاندار مازندران افزود: تدوین سند آمایش سرزمینی و منطقه‌ای و محلی کجور یک امر اساسی است که باید با برنامه وارد این منطقه شد.

وی اضافه کرد: بی برنامه گی باعث می شود که کجور به کلاردشت جدید تبدیل شود و همین معضلات فعلی کلاردشت گریبانگیر کجور گردد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که استعدادها و ظرفیت‌های کجور در این بخش با مدیریت صحیح شناسایی شود آن وقت بخش کجور می‌تواند به قطب گردشگری مازندران و کشور تبدیل گردد.

استاندار مازندران با بیان آنکه این جلسه کارگروه توسعه کجور صرفا برای عید دیدنی از بخش کجور است از مدیران کل بویژه در حوزه گردشگری و کشاورزی خواست تا ظرف دو ماه آینده با محوریت فرماندار نوشهر نسبت به تهیه سند آمایش سرزمینی و منطقه‌ای و محلی کجور اقدام نمایند تا منطقه کجور بر اساس برنامه توسعه یابد.

استاندار مازندران در بخش دیگر با اشاره به معضلات ترافیکی بویژه در محور جاده چالوس گفت: خستگی ناشی از ترافیک چالوس باعث افسردگی مسافران شده است.

فلاح جلودار خاطرنشان کرد: هر مسافری که وارد چالوس شده با یک خستگی و افسردگی این منطقه را ترک کرده که باید در خصوص حل معضلات ترافیکی این منطقه کار اساسی صورت پذیرد.