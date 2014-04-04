اعلام زمان عرضه ساعت هوشمند اپل/ انتظار برای iWatch به سر آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است محصولات جدید اپل در کنفرانس سالانه و جهانی توسعه دهندگان (WWDC) دوم ژوئن (12 خرداد) در سانفرانسیسکو آمریکا عرضه شود.

انتظار می رود "تیم کوک" رییس شرکت اپل خودش ساعت مفهومی iWatch که گفته می شود قابلیت رهگیری سلامت را دارد رونمایی کند.

این ساعت در دو نسخه یکی با بدنه فلزی و بند چرمی موسوم به iWatch S و دیگری به نام iWatch C که نسخه پلاستیکی و ارزان تر این ساعت با رنگهای مختلف است به بازار عرضه شود.

گمانه زنی ها در مورد ساعت هوشمند اپل در اواخر سال 2012 آغاز شد و شایعات حاکی از رونمایی این محصول فناورانه در سه ماهه آخر سال 2013 بود.

وب سایت های چینی در دسامبر 2012 نوشتند اپل در حال همکاری با شرکت اینتل برای ساخت گجتی است که به مچ دست بسته می شود.

گفته می شد این گجت دارای یک نمایشگر 1.5 اینچی است و از بلوتوث برای ارتباط با دیگر وسایل از جمله ایفون استفاده می کند.

از دیگر شایعات مطرح شده در مورد ساعت هوشمند اپل، استخدام گروهی از متخصصان پزشکی و خواب برای کار کردن در این پروژه بوده است.

گفته می شود این ساعت می تواند میزان تحرک بدنی و خواب را نظارت کرده و به کاربر امکان می دهد هر حرکت خود را ردیابی و تجزیه و تحلیل کند.

اعتقاد بر این است که اپل قصد دارد اپلیکیشن خاصی موسوم به دفترچه سلامت طراحی کند که در نسخه های بعدی نرم افزار iOS نصب شده و کاربر بتواند داده های جمع آوری شده توسط گجت مچی خود را تحلیل و بررسی کند.

این در حالی است که تراشه به کار رفته در iPhone 5S که حرکات را رهگیری می کند نیز قرار است در iWatch به کار گرفته شود.

در حالی که اپل هنوز به طور رسمی ویژگی های این ساعت هوشمند را اعلام نکرده است اما شایعات حاکی از آن است که این شرکت در پی یافتن یک راه جایگزین برای شارژ iWatch است به طوری که گفته می شود این شرکت قصد دارد مدل نخست را به گونه ای عرضه کند که به طور بی سیم شارژ شود در حالی که مدل های بعدی و آینده از طریق انرژی خورشیدی یا کینتیک شارژ شوند.

شرکت کره ای سامسونگ موفق به شکست اپل در عرضه سریع تر ساعت هوشمند شده است. سامسونگ ساعت هوشمند برپایه اندورید خود به نام Galaxy Gear را در ماه سپتامبر رونمایی کرد.

در حالی که طراحی ، عملکرد و عمر باتری ساعت هوشمند سامسونگ به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است اما کارشناسان معتقدند دلیل تاخیر اپل در عرضه ساعت هوشمند خود کسب آگاهی بیشتر در مورد علایق مشتریان است.