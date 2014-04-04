برپایی نماز جماعت در بوستانهای منطقه 8

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید طلوعی شهردار منطقه 8 با بیان این مطلب گفت: در سیزدهمین روز از آغاز فصل بهار، فرصتی فرا روی خانواده ها قرار گرفت تا با حضور در بوستانها و فضاهای سبز، از طبیعت استفاده کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت فرضیه نماز، تمهیدات لازم جهت برپایی نماز جماعت در بوستانهای محدوده منطقه 8، در روز طبیعت انجام شد و امروز شاهد حضور چشمگیر شهروندان در صفوف نمازجماعت بودیم.

شهردار منطقه 8 افزود: یکی از ویژگیهای قابل اهمیت در نماز جماعت امروز در بوستانها، حضور جوانان و نوجوانان بوده است.

طلوعی ادامه داد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری، به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است، فرصتی است تا با تدوین برنامه های فرهنگی با محوریت فرهنگ علوی و فاطمی، در جهت ارتقای فکری و علمی نسل پویا جامعه اسلامی، گامهای اثربخشی را برداریم.

وی گفت: خوشبختانه برنامه فعالیتهای فرهنگی در تدوین سند چشم انداز محلات، گنجانده شده که در سال جاری به همت شهروندان و دلسوزان حوزه شهری، با محوریت مدیریت محلات اجرایی می شود.