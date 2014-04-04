ترافیک حضور وزیر علوم در مجلس/ دعوت از مسئولان آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در سال 92، 38 طرح و 3 لایحه مهم را مورد بررسی و تصویب قرار داد که از جمله این طرح ها در حوزه آموزش عالی می توان به بررسی طرح تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری و پیش نویس قانون نظام جامع آموزش‌های مهارتی، بررسی طرح حمایت از صنایع پیشرو در فناوری، بررسی و رفع اشکال موارد ارجاع شده از صحن در مورد طرح سنجش و پذرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، بررسی طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و طرح تأمین نیروی انسانی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و آموزشکده‌ای زیر مجموعه اشاره کرد.

در بخش لوایح نیز بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مورد توجه قرار گرفت.

همچنین در بخش نظارتی نیز چندین مورد سئوال از وزرا بود که به ترتیب از وزیر آموزش و پرورش 15 مورد که 5 مورد پس گرفته شده، از وزیر علوم و تحقیقات و فناوری 9 مورد که 4 مورد پس گرفته شده، یک مورد از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک مورد از وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.

در بخش گزارش‌های عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حوزه آموزش عالی به بررسی شاخص‌ها و انتظارات عملکردی در مورد وزرای پیشنهادی (وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری) و دعوت از وزیران پیشنهادی پرداخت و سپس موضوع سرپرست‌های وزارت‌‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و برنامه‌های آنان بررسی کرد.

ارائه گزارش هایی از سوی معاون آموزشی وزارت علوم در مورد آموزش‌های آزاد غیر انتفاعی و غیر دولتی، رئیس دانشگاه پیام نور در مورد برنامه‌های شروع سال تحصیلی و افزایش شهریه‌ها، رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور در مورد شیوه پذیرش دانشجو، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ارائه برنامه‌ها در سال جدید تحصیلی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی جهت ارائه برنامه‌ها در سال جدید تحصیلی،رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای جهت ارائه گزارش در مورد پذیرش دانشجویان ورودی سال 88 نیز بخشی از گزارش هایی بود که در سال 92 در کمیسیون مطرح شد.

دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت ارائه گزارش در مورد دانشجویان ستاره‌دار،دعوت از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در مورد برنامه‌ها، دعوت از وزیر اطلاعات جهت ارائه گزارش در مورد نحوه پاسخ به استعلامات،حضور معاونین وزیر اطلاعات جهت ارائه گزارش در مورد نحوه پاسخ به استعلامات،دعوت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دیوان محاسبات، معاون مالی، اداری و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ، معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون دانشجویی وزارت بهداشت و رئیس صندوق رفاه دانشجویان جهت بررسی بودجه سال آینده مراکز آموزشی کشور نیز از دیگر فعالیت های این کمیسیون بود.