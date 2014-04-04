آغاز برنامه 5 ساله توسعه حمل و نقل شهری در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سيد جعفر تشکري هاشمي گفت: بر اساس این برنامه که مورد تایید شورای اسلامی شهر تهران نیز قرار گرفته، مهمترین فعالیت مدیریت شهری توسعه زیرساخت‏های حمل و نقل عمومی به منظور تردد مناسب تر شهروندان و ارتقاء و بهبود وضعیت محیط زیست شهر است.

وی نقش انکار‏ ناپذیر مترو به عنوان مظهر حمل و نقل پاک در توسعه حمل و نقل شهری را مورد تأکید قرار داد و افزود: در سال 92 بیش از 700 میلیون مسافر از طریق مترو جابه جا شدند که این رقم در مقایسه با طول مسافت پیمایش شهروندان نسبت به سایر وسایل نقلیه بسیار قابل توجه است.

توسعه مترو با دهه گذشته قابل مقایسه نیست

معاون شهردار تهران در مورد وضعیت متروی پایتخت پیش از آغاز به كار دكتر قاليباف در شهرداری تهران، اظهار كرد: مترو قبل از حضور ايشان با 5/36 كيلومتر خط درون شهري، 5/42 كيلومتر خط برون شهري، 37 ايستگاه و 372 دستگاه واگن، روزانه تنها 660 هزار مسافر را جابه‌جا مي‌كرد اما امروز مترو مجموعا با 152 كيلومتر خط، 85 ایستگاه و 1100 دستگاه واگن، روزانه بالغ بر سه ميليون مسافر را در اقصی نقاط شهر جابه‌جا مي‌كند.

تشکری هاشمی با اعلام این که در حال حاضر بالاترین حجم عملیات عمرانی مترو در گستره وسیعی از تهران بزرگ در دست انجام است، تصریح کرد: امروز سه خط مترو به صورت همزمان با استفاده از پیشرفته ترین فن آوری های روز دنیا در دست ساخت است و در صورتی که منابع مالی مورد نیاز تأمین شود، این خطوط در موعد مقرر مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

وی از احداث خطوط ویژه برای تردد اتوبوسهای تندرو که همزمان استفاده از آنها برای نیروهای امداد و نجات از جمله خودروهای آتش نشانی و آمبولانس نیز امکان پذیر است، خبر داد و اضافه کرد: علاوه بر این، توسعه پارکینگ‏های مکانیزه در سطح شهر از جمله احداث یک پارکینگ بزرگ در محدوده میدان شمشیری را در دستور کار خود در سال جدید قرار داده‏ایم.

تفقد مقام معظم رهبري بزرگترین سرمایه مدیریت شهری است

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه توسعه مترو تهران به الگويی مثال ‏زدني در زمینه گسترش زيرساختهاي حمل و نقلی در سراسر کشور تبديل شده، اظهار کرد: تفقد مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و تجلیل معظم¬له از اهتمام شهرداری تهران در جهت گسترش مترو به عنوان اقدامي برجسته، بزرگ‌ترين سرمايه برای دست اندرکاران مديريت شهري پایتخت محسوب می شود.

تشکری هاشمی با بیان اینکه تردد سه میلیون دستگاه خودروی شخصی در تهران با مصرف روزانه 13 میلیون لیتر بنزین و علاوه بر آن مصرف میلیونها لیتر گازوییل، خسارات‏ هنگفتی به اقتصاد ملی و محیط زیست وارد می‏کند، تصریح کرد: مترو، مهم‏ترین راهکار‏ مشکل راهبندان و آلودگی هواست و سرمایه ‏گذاری در توسعه مترو در واقع نوعی صرفه جویی است.

وی از توسعه خطوط اتوبوسهای تندرو هماهنگ با اهداف برنامه‏ ریزی شده خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر در تهران 158 کیلومتر خط تندرو احداث شده و با افتتاح خطوط 8 و 9 که هر دو سال گذشته مورد بهره-برداری قرار گرفتند، در سال 92 موفق به جابه ‏جایی بیش از یک میلیارد و 300 میلیون مسافر از طریق اتوبوسرانی تهران شدیم که رکوردی ارزشمند محسوب می شود.

ورود 420 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی تهران

معاون شهردار تهران با اشاره به این که اولین دست‏آورد احداث خطوط اتوبوس‌های تندرو افزایش سرعت جابه‏جایی شهروندان است، اظهار کرد: در سال جدید، 34 کیلومتر خط جدید به خطوط اتوبوسهای تندرو افزوده می شود و ضمن ایجاد زیرساخت‏ لازم به منظور ورود اتوبوس‏های برقی و هیبریدی، 420 دستگاه اتوبوس جدید نیز وارد ناوگان اتوبوسرانی تهران خواهد شد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه در طرح جامع حمل ‌و نقل و ترافیک پایتخت، تقویت ناوگان اتوبوسرانی مورد تأکید قرار گرفته، تصریح کرد: در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، نوسازی 550 دستگاه اتوبوس فرسوده در اولویت برنامه‏های خود قرار داده ایم تا با کمک صنعتگران داخلی، این اتوبوسها را بازسازی کرده و آنها را به ناوگان اتوبوسرانی تهران باز گردانیم.

وی از تجهیز کامل ناوگان اتوبوسرانی تهران به تکنولوژی هوشمند به عنوان یکی از گام‌های مدیریت شهری بر پایه افق چشم‌انداز تعیین شده در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک پایتخت خبر داد و اضافه کرد: تمام اتوبوسهای تهران به سیستم جی‌پی‌اس مجهز شده‌اند که با استفاده از این تجهیزات، هر روز کل مسیرهای عبور و مرور ناوگان اتوبوسرانی کنترل می شود.

دسترسی پیامکی به اطلاعات ناوگان اتوبوسرانی تهران

معاون شهردار تهران با اشاره اینکه در گذشته یکی از مشکلات مسافران ناوگان اتوبوسرانی‌ عدم اطلاع ایشان از برنامه زمانی حرکت اتوبوس‌ها بود، اظهار کرد: در حال حاضر این امکان برای تمامی شهروندان فراهم شده تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص زمان ورود اتوبوس‌ به هر ایستگاه را به راحتی از طریق تابلوهای اطلاع‌رسانی و وب کیوسکها به دست آورند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه در کنار سامانه مسیریآب، امکان دسترسی به این اطلاعات از طریق پیامک نیز وجود دارد، تصریح کرد: شهروندان با ارسال پیام کوتاه حاوی کد مسیر و ایستگاه مورد نظر به شماره 2000111 می‌توانند اطلاعات مربوط به ورود اتوبوس‌ به ایستگاهی که در آن قرار دارند را دریافت نمایند.

وی از راه ‏اندازی ناوگان حمل و نقل عمومی ویژه جانبازان و معلولان خبر داد و اضافه کرد: به این منظور 60 دستگاه خودروی ون به همراه 23 دستگاه اتوبوس مناسب‏سازی شده برای تسهیل در تردد این عزیزان در سطح شهر به کار گرفته شده و در تلاش هستیم تا با همکاری شرکتهای حمل و نقلی بتوانیم خدمات‏رسانی به این قشر از جامعه را بیش از پیش گسترش دهیم.

جانبازان و معلولان در اولویت برنامه های حمل و نقلی

معاون شهردار تهران با اشاره اینکه جانبازان و معلولان در برنامه‏های حوزه حمل و نقل و ترافیک از اولویت ویژه¬ای برخوردارند، اظهار کرد: با مناسب‏سازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی در تلاش هستیم تا شرایطی را فراهم کنیم که این قشر به راحتی در شهر تردد کنند، ضمن این که ‏پایانه جانبازان و معلولان با شماره تلفن چهار رقمی 6305 در خدمت این عزیزان قرار دارد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه سامانه‌هاي هوشمند در شبكه‌ حمل و نقل يكپارچه تهران از اهمیت بالایی برخوردارند، تصریح کرد: امروزه مدیریت ترافیک تهران با چهار هزار کیلومتر معابر شهری و 800 کیلومتر بزرگراه و رمپ و لوپ‏های بزرگراهی و نیز 12 میلیون جمعیت در ساعات روز و تردد سه میلیون دستگاه خودرو با استفاده از روش‏های سنتی امکان‏پذیر نیست.

وی تجهيز تقاطع‌هاي تهران به سامانه های هوشمند كنترل ترافيك را از جمله اقدامات مدیریت شهری به منظور سامان بخشی به تردد در معابر شهری طی سال‏هاي اخير بر شمرد و اضافه کرد: اجراي اين سيستمها که توسعه آن را در سال جدید نیز به صورت ویژه مورد توجه قرار داده ایم، مي‌تواند جریان ترافيك را به صورت هوشمند کنترل كند.

استفاده از اساتید علوم انسانی در فرهنگ سازی ترافیک

معاون شهردار تهران با اشاره به این که سامانه‌هاي هوشمند كنترل ترافيك در 8 سال اخير بسیار گسترش یافته اند، اظهار کرد: تهران تا سال 84 تنها یک صد كيلومتر فيبر نوري داشت، در صورتی كه در حال حاضر این رقم به یک هزار كيلومتر افزايش يافته و علاوه بر این یک هزار دستگاه دوربين نظارت تصويري نیز جریان ترافيك تهران را به صورت هوشمند کنترل می کنند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر 400 تقاطع تهران و معابر ورود و خروج از محدوده طرح ترافیک توسط سیستمهای هوشمند مدیریت می‏شود، تصریح کرد: تا كنون موفق به نصب 122 دستگاه دوربين كنترل سرعت در بزرگراهها شده ايم كه با ثبت سرعت غیر مجاز، سبب كاهش چشمگير میزان تلفات جاني و مالي ناشي از حوادث و سوانح رانندگي شده-اند.

وی اهمیت و ضرورت ارتقای فرهنگ ترافیک و بهبود رفتارهای ترافیکی در سطح جامعه را مورد تأکید قرار داد و اضافه کرد: در این راستا با استفاده از مشورت اساتید و بزرگان حوزه های علوم انسانی و اجتماعی، جامعه شناسی، روان شناسی، اطلاع رسانی و آموزش، در تلاش هستیم تا فرهنگ سازی در این حوزه را علاوه بر کودکان و نوجوانان، به دیگر اقشار جامعه نیز تسری دهیم.

باز تعریف برنامه های حمل و نقلی بر اساس نامگذاری سال 93

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه به منظور توسعه حمل‌ و‌ نقل عمومي از طریق شناسايي و به کارگيري ظرفيت‏هاي موجود جهت دسترسي به حداکثر توان در حوزه حمل ‌و‌ نقل و ترافيک گام بر ‌خواهیم داشت، اظهار کرد: تقويت فرهنگ جهادي، اصلي‌ترين سياست راهبردي مديريت شهري و به تأسی از آن، مهمترين راهبرد حوزه حمل‌ و‌ نقل و ترافيک در سال 93 است.

تشکری هاشمی با بیان اینکه به منظور تقويت اين سياست، نسبت به تبيين ویژگیهای اقتصاد مقاومتي و تحقق آن در حوزه حمل و نقل و ترافیک اقدام خواهیم کرد، تصریح کرد: در راستای رسیدن به این هدف مهم نیازمند همکاری تمام نهادها و همراهی مردم عزیزمان هستیم، چرا که با تفکر بخشی و جزیره‏ای نمی توانیم مشکل ترافیک تهران را برطرف کنیم.

وی در پایان با تأکید بر نامگذاری سال 93 از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تحت عنوان «اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی» خاطرنشان کرد: تمام برنامه های مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک بر اساس این تدبیر راهبردی معظم له باز تعریف و اجرا خواهد شد.