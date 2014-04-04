سه باشگاه لیگ برتری خواستار آزادی مرزبانان ایرانی شدند

اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم های فوتبال نفت تهران، استقلال صنعتی خوزستان و راه آهن سورینت، ضمن پیوستن و حمایت از کمپین فوتبال برای صلح و انسانیت، در راستای آزادی هر چه سریعتر مرزبانان ایرانی به گروگان گرفته شده بیانیه ای را صادر کردند که متن آن به شرح زیر است:



« تیر آرش در کمانم نام ایران بر زبانم

قله ها در زیر پایم کهکشانها آشیانم

پنج سرباز جوان ایرانی مدت هاست در اسارت به سر می برند. 5 سربازی که فرزندان این آب و خاک هستند. نمی دانیم شاید برای آزادی آنها بیشتر تلاش می کردیم، شاید کوتاهی کردیم که یکی از آنها را از دست دادیم. سربازی که تازه پدر شده بود و کودکش دیگر هرگز نمی تواند او را ببیند.

ما مردم ایران و بویژه بازیکنان فوتبال با هر سلیقه و نگرشی از مقامات مسوول در جامعه جهانی، بویژه سردمداران سازمان ملل متحد و همچنین دولت دوست و همسایه، پاکستان، می خواهیم که به عنوان عملی انسان دوستانه همه توان خود را به کار ببرند تا این جوانان بی گناه به گروگان گرفته شده در مرزهای جنوب شرقی ایران، هرچه سریعتر به دامان خانواده های نگرانشان بازگردانده شوند.

در این راستا از آقای کفاشیان استدعا داریم که به عنوان نماینده جامعه فوتبال کشورمان، این موضوع را به طور جدی از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند.»

