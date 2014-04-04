به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات برزیلی در نظر دارند برخورد سختگیرانه ای با فحشای زیر سن قانونی در خلال برگزاری رقابتهای جام جهانی داشته باشند.

بر پایه گزارش سی ان ان، انتظار می رود که 600 هزار خارجی در رقابتهای جام جهانی در برزیل حضور پیدا کنند و این در حالی است که سه میلیون برزیلی هم از سراسر کشور در شهرهای محل برگزاری مسابقات حضور پیدا خواهند کرد که این فرصت مناسبی برای سوداگران خواهد بود تا با سوء استفاده از کودکان، به تجارت دست بزنند.

دولت برزیل برای مبارزه با این مشکل در شهرهای میزبان رقابتهای جام جهانی، 3/3 میلیون دلار هزینه خواهد کرد. داوید لوییس، مدافع برزیلی چلسی و گری لینه‌کر، بازیکن پیشین انگلستان، از تلاش های دولت برزیل در راستای مبارزه با این مشکل حمایت کرده و در کمپینی با نام "این یک جرم است" شرکت کرده اند.

در کشور برزیل، فحشا برای افراد 18 سال و بالاتر قانونی است اما افراد پایین تر از این سن غیرقانونی محسوب می شود. در سال 2012 تعداد 500 هزار کودک که در شهرهای برزیل به این کار مشغولند گزارش شده است.