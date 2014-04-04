5000 مورد بازدید از اماکن اقامتی لرستان انجام شد/ رسیدگی به 750 مورد شکایت

دیانوش چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای تعطیلات نوروزی طرح بازدید و بازرسی از اماکن اقامتی سطح استان به طور جدی در دستور کار میراث فرهنگی لرستان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در این راستا گشت های مشترکی نیز از سوی میراث فرهنگی با همکاری سایر دستگاههای مرتبط از جمله تعزیرات حکومتی، علوم پزشکی و سازمان صنعت، معدن و تجارت در سطح استان نیز برگزار شده.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان بیان داشت: این گشت های مشترک به منظور نظارت بر قیمت های اماکن اقامتی و تاسیسات گردشگری از جمله هتلها، مهمان پذیرها، مراکز پذیرایی بین راهی و همچنین مراکز ارائه کننده خدمات گردشگری برگزار شد.

چراغی یادآور شد: در این راستا تاکنون پنج هزار مورد بازدید از اماکن اقامتی و پذیرایی اعم از هتلها، مهمانپذیرها، کمپهای اسکان موقت، زائرسراها، مراکز پذیرایی بین راهی، منازل استیجاری و ... در سطح این استان انجام گرفته است.

چراغی ادامه داد: همچنین 42 هزار مورد بازدید از مراکز خدماتی و واحدهای صنفی از سوی دستگاههای مختلف در قالب طرح نوروزی در سطح استان انجام شده است.

وی یادآور شد: در این راستا بیش از 100 مورد گشت مشترک نیز از سوی میراث فرهنگی با همکاری تعزیرات حکومتی، علوم پزشکی و سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان از رسیدگی به 750 مورد شکایت مسافران نوروزی در زمینه تاسیسات گردشگری و اقامتی خبر داد و بیان داشت: در این راستا برای متخلفان 9 مورد اخطار صادر شده است.

چراغی همچنین از صدور شش مورد تشویق برای مراکز اقامتی و گردشگری به دلیل حسن ارائه خدمات خبر داد و یادآور شد: در طول ایام تعطیلات نوروزی شاهد هماهنگی و تلاش جدی اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر استان بودیم که این امر جای تقدیر دارد.