کاهش 12 درصدی تلفات رانندگی در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز جمعه در مراسم بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور اظهار داشت: خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده ترافیک خریدهای نوروزی قبل از سال نو و امنیت معابر عمومی تامین شد و حوادث چهارشنبه آخر سال نیز 40 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.

رئیس پلیس کشور ادامه داد: پلیس با بسیج همگانی و تعامل با سایر دستگاهها طرح نوروزی را از 25 اسفند به اجرا در آورد که خوشبختانه با همراهی و همکاری مردم امسال یکی از بهترین تجربه ها را داشتیم.

وی ادامه داد: در حوزه جرایم نیز افزایش جرم نداشتیم و برخی جرایم کاهش نشان می دهد.

احمدی مقدم با اعلام اینکه کشته های تصادفات رانندگی از 28 هزار نفر در سال 84 به زیر 18 هزار نفر در سال گذشته رسید، افزود: خوشبختانه بالاترین ضریب کاهش کشته ها را در دنیا داریم و در سال گذشته نیز تلفات رانندگی 7 درصد کاهش یافت و 1200 انسان کمتر کشته شدند.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی، استقرار دولت و بحث هدفمند سازی یارانه ها و همچنین کند شدن روند خروج خودروهای فرسوده باعث شد تاخیرهایی را در کاهش کشته ها داشته باشیم اما خوشبختانه عزم و همت در میان مسئولان دولت و مجلس برای کاهش تلفات وجود دارد.

احمدی مقدم ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و سرعت بخشیدن به کارها در سال 93 تلفات رانندگی 20 درصد کاهش یابد.

وی با اعلام اینکه در طرح نوروزی تلفات رانندگی 12 درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: خوشبختانه آمارهای تلفات رانندگی در سال جاری بهبود یافته و با همکاری مردم شاهد کاهش خوبی در تلفات طرح نوروزی بودیم.