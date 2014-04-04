اردوغان: به حکم دادگاه احترام نمی گذارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان ، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت : برای حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه درباره رفع فیلتر تویتر احترام قائل نیستیم.

وی که این اظهارات را قبل از سفر به جمهوری آذربایجان می گفت اظهار داشت: ما حکم دادگاه را اجرا می کنیم اما ناگزیر نیستیم احترامی برای این حکم قائل باشیم.

اردوغان در توجیه علت احترام نگذاشتن خود به حکم دادگاه مذکور گفت: شاکیان بدون اینکه به دادگاه بدوی مراجعه کنند مستقیما به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرده اند و دادگاه قانون اساسی باید این مسئله را با توجه به این نکته رد می کرد.



شایان ذکر است در پی فیلتر شدن شبکه اجتماعی تویتر توسط دولت ترکیه روز گذشته دادگاه قانون اساسی ترکیه فیلتر شبکه اجتماعی تویتر را مغایر با قوانین این کشور دانست و دستور رفع فیلتر آن را صادر کرد.

