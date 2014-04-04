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۱۵ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۳۱

قدردانی رئیس سازمان امداد و نجات از مردم/ کاهش حوادث در تعطیلات نوروزی

قدردانی رئیس سازمان امداد و نجات از مردم/ کاهش حوادث در تعطیلات نوروزی

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مردم و مسافران برای توجه بیشتر به نکات امدادی و ایمنی و کاهش حوادث و عملیاتهای امدادی این سازمان در ایام نوروز تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند با اشاره به کاهش حوادث و در نتیجه عملیات های امدادی هلال احمر در تعطیلات نوروزی ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از مردم برای رعایت نکات ایمنی و توجه به توصیه های امدادی تشکر و قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه امروز آخرین روز از تعطبلات نوروزی است و در حالی که ۲۰ استان کشور با تغییرات آب و هوایی  و بارش برف و باران مواجه هستند، از مسافرانی که به شهرهای خود بازمی گردند خواست تا ضمن عجله نکردن و رانندگی با سرعت مطمئنه در صورت خستگی و نیاز به استراحت به پایگاههای امدادی هلال احمر مراجعه کنند.

کولیوند افزود: با توجه به شرایط جوی امروز و همچنین احتمال ترافیک و بسته شدن جاده ها، لازم است مسافران به مقدار لازم مواد خوراکی و لباس گرم به همراه خود داشته و در صورت نیاز به کمک و امدادرسانی با شماره امدادی ۱۱۲ تماس بگیرند.

کد مطلب 2263899

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