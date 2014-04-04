کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از میان تیم هایی که به نمایندگی از فوتبال استان قم در مسابقات لیگ‌های منطقه‌ای رده‌های سنی پایه فوتبال باشگاه‌های کشور حضور یافته‌اند، سه تیم در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان موفق به کسب مجوز صعود به مرحله بعد شده‌اند.



وی افزود: تیم فوتبال جوانان اتحاد شادقلی در لیگ رده سنی جوانان، تیم فوتبال نوجوانان افشید در رده سنی نوجوانان و تیم فوتبال عقاب پردیسان در رده سنی نونهالان تیم‌هایی هستند که به نمایندگی از قم موفق به کسب مجوز صعود به مرحله نهایی لیگ‌های خود شده‌اند، ضمن اینکه تیم سفیر گفتمان در مرحله مقدماتی لیگ نوجوانان از گردونه بازی‌ها کنار رفت.



رئیس هیئت فوتبال استان قم اضافه کرد: اسامی تیم های صعود کننده از مرحله اول مسابقات مناطق رده های سنی امید، جوانان، نوجوانان و نونهالان از سوی کمیته مسابقات پایه اعلام شد و حریفان هر سه نماینده قم در مرحله بعدی لیگ های هر سه رده سنی مشخص شده اند.



وی یاد آور شد: مرحله اول مسابقات مناطق رده های سنی امید، جوانان، نوجوانان و نونهالان در حالی به پایان رسید که از قم تنها در لیگ رده سنی امید نماینده ای حضور ندارد و تیم های قمی در سه لیگ دیگر به مرحله بعدی راه یافته اند.



بهرامی ابراز داشت: در لیگ رده سنی امید که از قم نماینده ای حضور ندارد، تیم های کاسپین قزوین، انتظار بجنورد، استقلال طبرستان، پدیده ساری، چوب نما تبریز، گسترش فولاد تبریز، نوآوران شیراز، قشقایی شیراز، ایرانجوان بوشهر، شهرداری بم، صبای تهران، پاسارگاد خرم آباد به مرحله دوم رسیده اند.



وی افزود: در لیگ رده سنی جوانان که تیم اتحاد شادقلی قم به مرحله دوم آن رسیده، تیم های صبای تهران، پرسپولیس قائمشهر، شهرداری امیرکلا، شهرداری همدان، پالایشگاه شازند اراک، شهرداری اردبیل، ملی پوشان تبریز، توحید شوش، استانداری کرمانشاه، فجر کنگان بوشهر، شاهین اهواز، گل گهر سیرجان، سفیر سبز یزد نیز صعود کرده اند و دو تیم از گروه 7 که بعد از صدور رای انضباطی مشخص خواهند شد به جمع این تیم ها اضافه خواهند شد.



رئیس هیئت فوتبال استان قم با بیان اینکه تیم افشید قم به مرحله دوم لیگ نوجوانان رسیده، عنوان داشت: در این لیگ تیم های استقلال تهران، افشید قم، جام عسل مشهد، داروسازی ساری، شهرداری اردبیل، شهرداری مهاباد، کادوس ماسال، شهرداری همدان، شهرداری کامیاران، آریا کرمانشاه، سپاهان ایذه، جنوب اهواز، شهرداری بندرعباس، سرخپوشان بیرجند، شاهین بوشهر، پیام شیراز به مرحله دوم صعود کرده اند.



وی با اشاره به حضور تیم عقاب پردیسان قم در مرحله نهایی لیگ رده سنی نونهالان، افزود: شهرداری امیر کلا، فولاد مشهد، شهرداری گیلان، المپیک قزوین، تراکتورسازی تبریز، هیئت پیرانشهر، دریانوردان بندرامام، پیام مخابرات ایلام، امید گناوه، مس کرمان، فولاد یزد، پیشگامان مشهد جواز صعود را کسب کرده اند.



بهرامی در پاسخ به اینکه آیا نمایندگان قم میزبانی بازی های مرحله دوم را بر عهده می گیرند؟ تصریح کرد: فدراسیون فوتبال به هیئت های در این مرحله دارای نماینده هستند اعلام کرده که در صورت درخواست میزبانی از سوی تیم ها و هیئت فوتبال استان ها مرحله بعد به صورت مجتمع برگزار خواهد شد اما هنوز در این خصوص میزبانی نمایندگان قم مشخص نیست.



