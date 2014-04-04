جلسه هیات رئیسه فدراسیون جهانی کانوئینگ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که به مدت دو روز در لوزان سوئیس برگزار شد احمد دنیامالی رئیس پیشین فدراسیون قایقرانی ایران و عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی نیز حضور داشت. اعضای هیات رئیسه فدراسیون جهانی در نشست خود پرتغال را به عنوان میزبان مسابقات سال 2018 انتخاب و معرفی کردند.

در این نشست همچنین بلغارستان به عنوان میزبان مسابقات جوانان و زیر 22 سال جهانی کانوئینگ انتخاب شد. ضمن اینکه مقرر شد مسابقات کانوپولو قهرمانی جوانان جهان سال 2018 به میزبانی کانادا برگزار شود. اعضای هیات رئیسه همچنین مصوب کردن برخی تغییرات در برگزاری مسابقات اسلالوم از سال 2015 اعمال شود.