مسئولان برنامه های خود را برای تحقق شعار سال اعلام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به نامگذاری سالجاری به نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" توسط مقام معظم رهبری اظهار داشت: مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال بر مقوله فرهنگ و توجه به این موضوع تاکید فراوان داشتند.

وی با بیان اینکه فرهنگ از اقتصاد مهم تر است عنوان کرد: این اهمیت به این دلیل است که فرهنگ مانند هوا برای اعتلای جامعه می ماند و امکان زندگی و حیات را به جامعه می دهد.

امام جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه در سال جاری مسئولان باید مطالبات مردم را در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ پیگیری کنند افزود: در این راستا باید الزاماتی که از سوی مقام معظم رهبری در این زمینه مطرح شده از سوی مسئولان عملیاتی شوند.

حجت الاسلام متقی نیا با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین نامگذاری امسال به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ادامه داد: این سیاستها و نامگذاری امسال خطاب به سران سه قوه و دستگاههای زیرمجموعه آنها در استانها است.

وی با تاکید بر اینکه این سیاستها و الزامات باید از سوی سران سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه اجرایی و عملیاتی شوند گفت: همچنین این سیاستها و برنامه ها باید از سوی دستگاهای زیرمجموعه سه قوه در استان نیز عملیاتی شوند.

امام جمعه موقت خرم آباد با تاکید بر عزم جدی مسئولان استان لرستان برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه های متناسب با نامگذاری امسال تصریح کرد: مسئولان باید باور داشته باشند که این برنامه ها و سیاستها باید عملیاتی شوند.

حجت الاسلام متقی نیا بیان داشت: مردم لرستان منتظر هستند که مسئولان استان برنامه های خود را در سال اقتصاد و فرهنگ اعلام و عملیاتی کنند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به 18 فروردین روز جهانی بهداشت اشاره کرد و گفت: در این زمینه در استان مشکلاتی وجود دارد و با وضعیت مطلوب و ایده آل فاصله داریم که باید با برنامه ریزی لازم این مشکلات برطرف شوند.

امام جمعه موقت خرم آباد همچنین به 20 فروردین سالروز شهادت شهید آوینی اشاره کرد و گفت: در این راستا باید یاد و خاطره شهدا و همچنین آرمانهای آنها را زنده نگه بداریم.

حجت الاسلام متقی نیا با تاکید بر اینکه تنها یاد شهدا کافی نیست بلکه باید یار شهدا باشیم ادامه داد: در این راستا مسئولان نیز باید متعهد به آرمانهای شهدا باشند و در مسیر رفع مشکلات و مطالبات مردم قدم بردارند.