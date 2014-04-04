به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن بیگدلی در خطبه های نماز جمعه شهر ابهر با بیان اینکه اتحادیه اروپا باید در رفتار خود با عقل و منطق برخورد کند و تسلیم فضاسازی های ضد انقلاب و توریست ها و لابی های صهیونیست نشود، افزود: مصوبات پارلمان اروپا در خصوص ایران و اظهار نگرانی نسبت به اعدام‌ها در ایران، آن هم اعدام قاچاقچیان و تعرض به عفت عمومی، جای بسی تعجب و تاسف دارد.

وی ادامه داد: مصوب شدن سفر نمایندگان اروپا به ایران به شرط دیدار با فتنه‌گران، نشان‌دهنده اوج مخالفت آن‌ها با ملت ایران است.

حجت الاسلام بیگدلی، با تاکید براینکه وجود ایران مقتدر، عزتمند و مستقل در تضاد با سیاست های استعماری غرب وآمریکا است، اتحادیه اروپا را تدوام دهنده سیاست های آمریکا عنوان کرد وافزود: جهان باید بداند ایران اسلامی، نه اوکراین است و نه مصر و نه کشورهای حوزه خلیج‌فارس که شما هر طور خواستید مداخله نمایید. ایران اسلامی کشوری قدرتمند، پیرو ولایت‌فقیه و متکی به قوانین مترقی اسلام است.

امام جمعه موقت ابهر، افزود: اگر شما واقعا به دموکراسی و جامعه مدنی اعتقاد دارید، مردم ایران با حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری و با مشارکت 72 درصدی خودشان، اوج مردم‌سالاری دینی را به نمایش گذاشتند، بنابراین شما چه کاره هستید که برای ملت ایران تصمیم می‌گیرید.

حجت الاسلام بیگدلی در ادامه به روز ملی فناوری هسته‌ای اشاره کرد و افزود: دانش هسته‌ای در کشور ایران کاملا ملی و بومی شده است و هیچ‌کس توان مقابله و نفی آن را از ملت ایران نخواهد داشت.

وی ادامه داد: از دولت‌مردان انتظار داریم که در راستای دفاع از حقوق ملت ایران، کاملاً مقاوم و مستحکم باشند و اجازه تعرض به حقوق ملت ایران را به هیچ‌کس ندهند که قطعاً اگر ملت مشاهده کند که کسی در جهت مقابله با حقوق اساسی آنان است، با آن‌ها برخورد محکم و شکننده‌ای خواهند داشت.

حجت‌الاسلام بیگدلی همچنین به موضوع قطع رابطه سیاسی آمریکا با ایران در 20 فروردین 1359 اشاره کرد و گفت: آمریکا با حضور چندین ساله و رسمی خود در ایران، مشغول تاراج منابع ما بود که در نهایت، با تصویب قانون کاپیتولاسیون و مخالفت امام امت با این قانون و نیز پیروزی ملت ایران در سال 57، آمریکا دو سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد که این خود، برکات بسیار فراوانی برای ملت ایران داشت.